Thể thao TPHCM có 51 thành viên tham dự ASIAD 20

Thể thao TPHCM đóng góp 51 thành viên trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nhật Bản.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền của Thể thao TPHCM và Đội tuyển bắn súng Việt Nam (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Theo Quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 do Cục TDTT Việt Nam ban hành, Thể thao TPHCM có 51 thành viên. Thành phần lực lượng gồm 1 lãnh đội, 13 HLV và 37 VĐV.

Lực lượng VĐV Thể thao TPHCM góp mặt tại nhiều đội tuyển thể thao quốc gia dự ASIAD 20 gồm có điền kinh, bắn súng, rowing, canoeing, TDDC, taekwondo, bắn cung, kurash, bóng chuyền bãi biển nam, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, teqball, jujitsu.

Trong đó, nhiều tuyển thủ TPHCM là những gương mặt có trình độ của Thể thao Việt Nam như Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Hải Đăng, Hà Thị Thu, Lê Thị Mộng Tuyền, Lại Công Minh, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phú, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hồng Trọng, Châu Ngọc Tuyết Sang, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Phước Đến, Lê Thùy Phương Nhi…

Tại thành phần VĐV dự ASIAD 20 của Thể thao TPHCM, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng) từng là tuyển thủ thi đấu Olympic năm 2024 tại Pháp. Cô vừa được tập huấn ở Hàn Quốc chuẩn bị cho ASIAD 20.

Tuyển thủ Thể thao TPHCM đang tập trung tại các Đội tuyển thể thao quốc gia hiện được chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng để sẵn sàng sang Nhật Bản tranh tài. ASIAD 20 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10.

Tại ASIAD 19, một số tuyển thủ Thể thao TPHCM từng giành huy chương là Lại Công Minh (bắn súng), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC), Lê Thị Hiền (rowing), Lý Hồng Phúc, Trần Hồ Duy (taekwondo), Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến (cờ tướng)…

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên, phấn đấu giành từ 4 tới 6 HCV trong các nội dung tranh tài.

MINH CHIẾN