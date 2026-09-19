Võ sĩ MMA Lò Thị Phung, Quàng Văn Minh rơi vào nhánh đấu khó tại ASIAD 20

Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam xác định được đối thủ thi đấu sau bốc thăm chuyên môn tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

2 võ sĩ MMA của Việt Nam có mặt tại Nhật Bản tranh tài ASIAD 20. Ảnh: NGỌC HÒA

Ban huấn luyện Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam cho biết 2 võ sĩ Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh sẽ nỗ lực giành kết quả tốt nhất sau khi đã biết rõ đối thủ của mình.

Lò Thị Phung sẽ dự nội dung 54kg MMA hiện đại nữ. Cô gặp đối thủ Torekhanova (Kazakhstan) trong trận thứ nhất. Tuy nhiên, thách thức lớn đối với Lò Thị Phung là vào nhánh đấu với võ sĩ hạt giống số 1 Lee Bomi (Hàn Quốc). Nếu vượt qua Torekhanova, Lò Thị Phung sẽ đọ sức với Lee Bomi ở lượt trận thứ 2.

Nội dung 54kg MMA hiện đại nữ có 9 võ sĩ đăng ký thi đấu từ các quốc gia gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Kazakhstan, Nhật Bản, Bahrain, Indonesia, Kyrgyzstan, Philippines và Thái Lan. Hạt giống số 2 của nội dung này là võ sĩ Phattaraboonso (Thái Lan).

Tại nội dung 77kg MMA truyền thống nam, võ sĩ Quàng Văn Minh sẽ gặp võ sĩ Nabiev (Bahrain) vòng đầu tiên. Tuy nhiên, Quàng Văn Minh cũng rơi vào nhánh có hạt giống số 1 Sanyal (Ấn Độ) nên đây là thử thách lớn cho võ sĩ của Việt Nam.

Hạng cân 77kg MMA truyền thống nam có 10 võ sĩ tham gia thi đấu tới từ Ấn Độ, Bahrain, Việt Nam, Kyrgyzstan, Jordan, Philippines, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Kazakhstan và Hàn Quốc.

Môn võ thuật tổng hợp MMA lần đầu tiên đưa vào chương trình chính thức Đại hội thể thao châu Á. Tại ASIAD 20, môn võ thuật tổng hợp MMA tranh tài từ ngày 20 đến 22-9. Ngày 22-9 sẽ diễn ra chung kết các nội dung.

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã treo thưởng "nóng" 500 triệu đồng cho thành tích HCV, 200 triệu đồng đối với HCB và 100 triệu đồng đối với HCĐ tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN