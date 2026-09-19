Hôm nay khai mạc ASIAD 20: Kỳ đại hội giàu cảm xúc

Tối nay 19-9, Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 20 khai mạc tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), mở ra thời kỳ mới cho ngày hội thể thao lớn nhất châu Á sau những năm tháng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ thượng cờ tại ASIAD 20 ngày 18-9. Ảnh: TÂM NINH

Nếu Olympic Tokyo 2020 diễn ra với khán đài vắng khán giả do Covid-19 thì ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (diễn ra từ ngày 19-9 đến ngày 4-10-2026) sẽ mở rộng cửa đón người hâm mộ, đưa các sân vận động và nhà thi đấu trở lại đúng với ý nghĩa của một lễ hội thể thao kết hợp văn hóa.

Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai ASIAD, sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994. Sau hơn 30 năm, quốc gia Đông Á này tiếp tục trở thành điểm đến của thể thao châu lục.

Aichi-Nagoya dự kiến đón khoảng 17.000 vận động viên và quan chức từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. ASIAD 20 tổ chức 43 môn thi đấu với 469 bộ huy chương, tăng đáng kể so với 40 môn tại ASIAD Hàng Châu năm 2022. Quy mô này vượt xa Olympic Paris 2024, nơi có 329 nội dung tranh huy chương thuộc 32 môn thể thao.

Ban tổ chức cũng quyết định loại bỏ một số môn từng xuất hiện tại Hàng Châu như cờ vua, cờ tướng, cờ vây hay bridge. Đây là những môn từng góp phần giúp Trung Quốc tạo nên kỳ ASIAD thành công với 201 huy chương vàng tại đại hội năm 2022. Thay vào đó, Aichi-Nagoya chào đón nhiều môn thể thao mới như MMA, padel, lướt sóng, taekwondo ảo và teqball - môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn.

Những cuộc tranh tài sẽ diễn ra trên phạm vi rộng, trải dài tại tỉnh Aichi và nhiều khu vực khác của Nhật Bản. Tokyo tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi đăng cai môn bơi lội, quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu trong khi Osaka là một trong những địa điểm tổ chức bóng đá.

Một điểm khác biệt lớn của ASIAD 20 là việc không xây dựng mô hình làng vận động viên truyền thống. Thay vào đó, ban tổ chức sử dụng nhiều phương án lưu trú linh hoạt như khu nhà container bằng gỗ, du thuyền Costa Serena neo tại vịnh và hệ thống khách sạn xung quanh.

Về chuyên môn, cuộc cạnh tranh tại ASIAD 20 được dự báo rất quyết liệt ở những môn thế mạnh của châu Á như bóng bàn, cầu lông, cử tạ. Ngoài mục tiêu huy chương, nhiều vận động viên còn hướng đến việc giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028 ở các môn như bắn cung, lướt sóng, quần vợt, đua thuyền buồm hay ba môn phối hợp.

Sức hút của ASIAD 20 trên sân nhà cũng phụ thuộc lớn vào màn trình diễn của các vận động viên Nhật Bản. Sau thành công tại Olympic Paris 2024 với vị trí thứ 3 toàn đoàn cùng 20 huy chương vàng, thể thao Nhật Bản đang sở hữu nhiều niềm hy vọng như Haruka Kitaguchi, Shinnosuke Oka hay Akane Yamaguchi.

Dù khó cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp trước sức mạnh của Trung Quốc, đoàn thể thao chủ nhà vẫn được kỳ vọng tạo nên dấu ấn riêng, giàu cảm xúc trong kỳ đại hội đặc biệt này.

Một trong những điểm đáng chú ý tại ASIAD 20 là sự khác biệt trong định hướng tổ chức giữa ban tổ chức địa phương và Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Nhật Bản hướng đến một kỳ đại hội tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế, trong khi OCA mong muốn ASIAD duy trì quy mô lớn, thể hiện vị thế của một sự kiện thể thao hàng đầu châu lục.

ĐỖ HOÀNG