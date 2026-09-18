Singapore tập trung vào trình diễn thay vì số lượng huy chương ASIAD

Các vận động viên Singapore được khuyến khích tập trung vào màn trình diễn thay vì số lượng huy chương. Trưởng đoàn Goh Kee Nguan nhấn mạnh: “Chúng tôi đến Nagoya không phải để đếm huy chương, nhất là khi Đại hội còn chưa bắt đầu. Mục tiêu thực sự của Thể thao Singapore là đảm bảo các vận động viên được thi đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành được nhiều thành tích nhất có thể”.

Chủ tịch Hội đồng Olympic Quốc gia Grace Fu cũng chia sẻ quan điểm tương tự trong bài phát biểu gửi tới toàn đoàn: “Thành tích rất quan trọng, nhưng những kỷ niệm mà các bạn tạo ra, những thử thách mà các bạn vượt qua và tấm gương các bạn để lại cho thế hệ sau cũng quan trọng không kém”.

Singapore sẽ cử 304 vận động viên tham gia tranh tài ở 27 môn thể thao, trong đó họ lần đầu tiên góp mặt ở các môn võ tổng hợp (MMA) và kurash. Hơn 60% thành viên trong đoàn có lần đầu tiên tham dự một kỳ ASIAD. Đoàn thể thao Singapore bao gồm các vận động viên nổi bật, từ kình ngư 14 tuổi Sarah Sim En Xi đến thủ môn bóng nước 38 tuổi Ken Chou Hsiang Ken.

Góp phần mang lại kinh nghiệm thi đấu cho đoàn là kiếm thủ từng 2 lần tham dự Thế vận hội Kiria Tikanah Abdul Rahman. Cô sẽ tranh tài tại kỳ ASIAD thứ 3 trong sự nghiệp và đảm nhận vai trò cầm cờ cho Singapore tại lễ khai mạc, cùng với vận động viên đua thuyền kayak Brandon Ooi.

LINH SƠN