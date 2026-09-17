Đặng Ngọc Xuân Thiện không để lỡ cơ hội giành huy chương ASIAD 20

Đặng Ngọc Xuân Thiện và Đội tuyển TDDC Việt Nam có mặt tại Nhật Bản, tự tin tranh tài tại kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đặng Ngọc Xuân Thiện là niềm hy vọng giành huy chương ASIAD 20 của Đội tuyển TDDC Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

8 tuyển thủ Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam chính thức có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) sáng ngày 17-9, chính thức nhập cuộc ASIAD 20.

Trước giờ tham dự, Đội tuyển TDDC Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo với cường độ luyện tập cao, không ngày nghỉ xuyên suốt thời gian nâng cao kỹ thuật tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Trong 8 tuyển thủ dự tranh ASIAD 20, nam tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện được Ban huấn luyện kỳ vọng và dự báo có cơ hội tranh chấp thành tích huy chương tại nội dung ngựa vòng đơn môn nam.

“Bài thi của Xuân Thiện đang tập luyện có độ khó tương đương như của các VĐV trong châu lục. Mỗi VĐV hơn nhau điểm số chỉ nằm ở sự chính xác từng động tác, kỹ thuật khi trình diễn. Nếu đạt được sự nhuần nhuyễn, Xuân Thiện có cơ hội cho mình tại Nhật Bản”, đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển TDDC Việt Nam trao đổi.

Xuân Thiện từng thi đấu tại ASIAD 19 năm 2023 ở Trung Quốc. Nam tuyển thủ người TPHCM vượt qua vòng loại nội dung ngựa vòng đơn môn nhưng có vị trí hạng 5 chung cuộc sau bài chung kết.

Sau 3 năm, Xuân Thiện trưởng thành hơn nhiều nhờ được tập huấn và thi đấu nhiều giải quốc tế cùng Đội tuyển TDDC Việt Nam. Anh cho biết: “Mỗi động tác trong bài trình diễn đều cần sự chính xác cao độ. Bài thi của tôi đang giữ độ khó đảm bảo được cơ hội cạnh tranh trước các đối thủ tại châu Á. Dù vậy, từng người có thế mạnh riêng nên tôi hiểu ASIAD 20 là nơi cạnh tranh thành tích rất căng thẳng”.

Tháng 6 năm nay, Xuân Thiện đã được tranh tài Giải vô địch châu Á 2026. Dù không lọt vào chung kết ngựa vòng đơn môn nhưng Xuân Thiện cho biết mình được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và nắm bắt thêm nhiều tuyển thủ có thể sẽ gặp lại ở ASIAD 20.

Toàn đội lên đường sang Nhật Bản vào đêm ngày 16-9. Ảnh: TRƯƠNG MINH SANG

Nhiệm vụ của Đội tuyển TDDC Việt Nam tại ASIAD 20 là giành huy chương. Và 8 tuyển thủ đều có cơ hội giành huy chương nếu giữ sự chính xác động tác ở nội dung của mình.

Theo phân tích từ HLV Trương Minh Sang, mỗi tuyển thủ đều định hình kỹ thuật của mình. Trên sàn đấu, họ tự quyết định được điểm số cho mình nếu hoàn thiện tốt kỹ thuật. “Chúng tôi hiểu rõ đâu là điểm mạnh, đâu là điểm cần làm tốt hơn của mỗi tuyển thủ Việt Nam. Chắc chắn vào thi đấu ASIAD 20, toàn đội giữ tinh thần quyết tâm và sẽ nỗ lực hết mình”, HLV Trương Minh Sang chia sẻ.

Đội tuyển TDDC Việt Nam có 8 suất (5 nam, 3 nữ) tham dự ASIAD 20 gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam. Môn TDDC tổ chức từ ngày 21 tới 25-9 gồm 14 bộ huy chương (8 nội dung nam, 6 nội dung nữ). Theo đăng ký, Trịnh Hải Khang, Đỗ Nam Anh dự nội dung thể dục tự do nam, nhảy chống, xà đơn nam; Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trần Đình Vương dự nội dung ngựa vòng nam; Nguyễn Văn Khánh Phong, Trần Đình Vương thi đấu vòng treo và xà kép.

MINH CHIẾN