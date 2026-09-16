Sau môn bóng bàn, cầu lông Trung Quốc cũng muốn giành trọn 7 HCV

Cầu lông Trung Quốc muốn giành trọn 7 huy chương vàng ASIAD 20. Ảnh: THX

Ngay trước ngày lên đường tham dự ASIAD 20, Hiệp hội Cầu lông Trung Quốc thông báo tay vợt đánh đôi nam Chen Boyang rút lui vì lý do sức khỏe.

Chen đã gặp vấn đề sức khỏe đột ngột, và sau khi tham vấn giữa bác sĩ đội tuyển quốc gia và các chuyên gia từ nhiều bệnh viện, giới chuyên môn y tế xác nhận tình trạng của anh không cho phép thi đấu. He Jiting là người được chọn thay thế để đánh cặp cùng Liu Yi.

Môn cầu lông ASIAD 20 sẽ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 20-9 tại Nhà thi đấu Tổng hợp Thành phố Ichinomiya, quy tụ các cường quốc truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia. Trong đó Trung Quốc đã cử một đội hình được xem là hùng hậu nhất, với gồm 31 thành viên mà nòng cốt là các vận động viên kỳ cựu như Shi Yuqi, Chen Yufei, Jia Yifan và Huang Dongping, cùng các tay vợt thuộc thế hệ kế cận như Li Shifeng, Wang Chang, Liang Weikeng, Jiang Zhenbang và Wei Yaxin.

Tại ASIAD 19 Hàng Châu (Trung Quốc) vào năm 2023, đội tuyển cầu lông chủ nhà đã giành được 4 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Nhưng lần này, họ đã mạnh dạn đặt ra mục tiêu giành trọn cả 7 HCV ở các nội dung đồng đội và cá nhân.

Các trận chung kết nội dung đồng đội sẽ diễn ra vào ngày 24-9, tiếp nối là các trận chung kết nội dung cá nhân vào ngày 29-9.

Trung Quốc sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt ở tất cả các nội dung tại ASIAD 20. Ở nội dung đôi nam, cặp đôi Satwiksairaj Rankireddy và Chirag Shetty của Ấn Độ là mối đe dọa lớn nhờ lối chơi toàn diện, bên cạnh những cặp đôi mạnh đến từ Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản và Malaysia.

Nội dung đồng đội nữ vẫn là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc - đội tuyển đang sở hữu tay vợt số 1 thế giới An Se-young, và vừa giành chiến thắng tại Uber Cup cũng như Giải Vô địch Thế giới. Nước chủ nhà Nhật Bản cũng là đối thủ đáng gờm nhờ lối chơi bền bỉ, ổn định ở cả nội dung đơn nữ và đôi nữ.

Ở nội dung đơn nam, Shi và Li phải đối mặt với dàn đối thủ mạnh gồm Jonatan Christie (Indonesia), Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan) và Kodai Naraoka (Nhật Bản), trong khi cả 2 tay vợt Trung Quốc đều đang phải vượt qua những vấn đề về chấn thương và phong độ gần đây.

Tại nội dung đơn nữ, Chen và Wang Zhiyi sẽ thách thức An - tay vợt bất bại và không thua set nào tại Giải Vô địch Thế giới - cùng với niềm hy vọng của nước chủ nhà là Akane Yamaguchi.

Mặc dù nội dung đánh đôi vẫn là thế mạnh của Trung Quốc, nhưng các nhà vô địch thế giới Liang và Wang Chang sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ cặp đôi Kim Won-ho và Seo Seung-jae (Hàn Quốc) cũng như Fajar Alfian và Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia).

Ở nội dung đôi nữ, Liu Shengshu và Tan Ning sẽ cùng Jia và Zhang Shuxian đối đầu với cặp đôi Baek Ha-na và Lee So-hee của Hàn Quốc. Trong khi đó, các cặp đôi hàng đầu ở nội dung đôi nam nữ là Jiang/Wei và Feng Yanzhe/Huang Dongping sẽ nỗ lực lấy lại phong độ sau thất bại tại Giải Vô địch Thế giới khi chạm trán Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thái Lan) và Yuta Watanabe/Maya Taguchi (Nhật Bản).

LINH SƠN