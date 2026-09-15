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Điều đặc biệt trong hành trình rước đuốc ASIAD 20

SGGPO

Cặp đôi trượt băng nghệ thuật hàng đầu Nhật Bản, Riku Miura và Ryuichi Kihara sẽ tham gia rước đuốc Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya (ASIAD 20).

Điều đặc biệt trong hành trình rước đuốc ASIAD 20

Theo tờ Mainichi Japan, Riku Miura và Ryuichi Kihara là cặp đôi trượt băng nghệ thuật đang rất nổi tiếng tại Nhật Bản, đặc biệt từ khi cặp đôi được biết đến với biệt danh "Rikuryu" giành HCV Olympic đầu tiên cho Nhật Bản ở nội dung trượt băng nghệ thuật đôi tại Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina 2026 diễn ra hồi tháng 2.

Nhưng việc mời họ tham gia hành trình rước đuốc ASIAD 20 còn xuất phát từ một ý tưởng đặc biệt khác.

Theo Thị trưởng Hirosawa, thành phố Nagoya chính là nơi 2 người gặp nhau lần đầu và cũng là nơi chụp bức ảnh được sử dụng khi họ công bố tin đính hôn. Do mối liên hệ mật thiết với thành phố này, các quan chức Nagoya đã mời họ tham gia với tư cách là người rước đuốc.

“Tôi rất vui mừng, vì chúng tôi thực sự mong muốn cả 2 người có mối liên hệ sâu sắc với Nagoya cùng tham gia. Tôi tin rằng rất nhiều người đã háo hức chờ đợi sự kiện này”, ông Hirosawa chia sẻ.

Hành trình rước đuốc bắt đầu tại Lâu đài Nagoya vào ngày 22-8 và đã đi qua nhiều đô thị trong khu vực kể từ đó. Ngọn đuốc dự kiến ​​sẽ đến quận Mizuho của Nagoya vào ngày 16-9.

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LINH SƠN

Từ khóa

ASIAD 20 Nhật Bản Nagoya Hirosawa

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