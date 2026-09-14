Thế hệ mới của cờ vua Việt Nam thử sức ở Olympiad

Kỳ thủ cờ vua Việt Nam lên đường tới Uzbekistan tham dự Olympiad 2026. Ảnh: LIÊN ĐOÀN CỜ VN-VCF

10 kỳ thủ của Đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 bao gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Hoàng Nam (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh, Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ) lên đường tới Samarkand (Uzbekistan) rạng sáng ngày 14-9.

Ban huấn luyện Đội tuyển cờ vua Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực thi đấu giành kết quả tốt tại Olympiad 2026.

Chương trình thi đấu chính thức của giải từ ngày 16 tới 27-9. Các kỳ thủ sẽ tranh tài cờ tiêu chuẩn với 11 ván theo hệ Thụy Sỹ. Ván thứ nhất được khởi tranh chiều ngày 16-9, theo giờ địa phương tại Uzbekistan.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cờ vua Việt Nam vắng bóng 3 đại kiện tướng gồm Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Quang Liêm trong đội hình tham dự Olympiad.

Tại Olympiad 2026, các đội cờ vua hàng đầu thế giới đều góp mặt. Nội dung nam có 208 đội đăng ký còn nội dung nữ gồm 191 đội. Trước khi giải diễn ra, Ban tổ chức sẽ họp thông báo điều lệ thi đấu.

Trên bảng đăng ký chuyên môn, Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam có hệ số elo trung bình là 2456, giữ vị trí 47. Sở hữu hệ số elo 2509, kỳ thủ Đầu Khương Duy là người có elo cao nhất trong đội hình cờ vua nam Việt Nam dự Olympiad 2026.

Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam đứng vị trí 21 (elo trung bình là 2287). Phạm Lê Thảo Nguyên giữ hệ số elo cao nhất trong đội nữ Việt Nam thời điểm hiện tại, elo 2348.

MINH CHIẾN