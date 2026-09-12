Tài năng trẻ Thể thao Việt Nam hy vọng bứt phá tại ASIAD 20

Thể thao Việt Nam không chỉ cử tới Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) những gương mặt nhiều kinh nghiệm mà có rất nhiều tuyển thủ trẻ đủ khả năng bứt phá về chuyên môn.

Chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương là thành viên môn bóng chuyền nữ dự ASIAD 20. Ảnh: VFV

Chủ công bóng chuyền Phạm Quỳnh Hương lần đầu tiên được khoác áo Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm nay và nhận suất chính thức tham dự ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Bước vào tuổi 18, Phạm Quỳnh Hương trở thành là 1 trong 2 VĐV trẻ tuổi nhất của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận suất tranh tài ASIAD 20. Dù vậy, cô tự tin chia sẻ trước giờ lên đường tới Nhật Bản: “Tôi được tập luyện chuyên môn rất kỹ thời gian qua và bản thân không gặp bất kỳ áp lực nào nên sẵn sàng thi đấu để hoàn thành nhiệm vụ cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam”.

Giữ được sự tự tin như vậy, 2 tuyển thủ Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh) và Nguyễn Thị Diệu Ly (karate) hứng khởi hướng đến thi đấu kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp tại Nhật Bản.

Tuyển thủ điền kinh Tạ Ngọc Tưởng của Thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tạ Ngọc Tưởng cho biết, sự thành công hay không sẽ được phản ánh bằng thông số thi đấu. Do đó, tuyển thủ thận trọng đặt mục tiêu tìm cơ hội bứt phá tại nội dung 400m và tiếp sức 4x400m nam ở ASIAD 20.

Chia sẻ bên lề Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam, Tạ Ngọc Tưởng tiết lộ muốn hướng tới thành tích tiệm cận thông số 44 giây trong cự ly 400m. Năm ngoái, Tạ Ngọc Tưởng đã có kết quả 45 giây 53, giành HCB 400m tại SEA Games 33-2025. Kết quả xác lập là kỷ lục quốc gia mới.

Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (21 tuổi) hướng tới ASIAD 20 với tinh thần quyết tâm chiến thắng. Cô đang là đương kim vô địch karate châu Á tại hạng cân 68kg nữ. Vì vậy, Diệu Ly được kỳ vọng có thể hiện thực thành tích huy chương trong thi đấu đối kháng cá nhân nữ ở ASIAD 20.

Xạ thủ Dương Hà My là ẩn số của Đội tuyển bắn súng Việt Nam trong nội dung súng trường nữ. Ảnh: VŨ ANH

Xạ thủ Dương Hà My (19 tuổi) là một trong những nhân tố được chờ đợi tạo nên bất ngờ tại ASIAD 20. Không phải ngẫu nhiên Ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam trao suất chính thức để Hà My dự ASIAD 20. Tháng 6 vừa qua, nữ xạ thủ xuất sắc giành HCV cá nhân 10m súng trường hơi nữ ở hệ trẻ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Cùng sự ổn định khi tập luyện thời gian qua, Hà My được đánh giá có thể gây bất ngờ trong lần đầu tham dự ASIAD cùng Đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Lực sĩ cử tạ K’Dương (20 tuổi) và kình ngư bơi Trần Văn Nguyễn Quốc (18 tuổi) cũng là 2 VĐV trẻ lần đầu được dự ASIAD 20.

Với lực sĩ K’Dương, Ban huấn luyện Đội tuyển cử tạ Việt Nam đang chờ những lượt nâng tạ thành công để có kết quả huy chương ASIAD 20. Năm nay, K’Dương từng đứng hạng 3 nội dung 60kg nam tại Giải vô địch trẻ thế giới 2026 với kết quả tổng cử là 282kg.

Năm nay, tuyển thủ bơi Trần Văn Nguyễn Quốc đặt mục tiêu vào chung kết các nội dung ở ASIAD 20. Nếu giữ tốt phong độ, Nguyễn Quốc được dự báo sẽ tiệm cận chỉ số chuyên môn có thể tranh thành tích huy chương.

Gương mặt Đặng Trần Phương Nhi của tuyển wushu Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài họ, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có thêm nhiều đại diện tiêu biểu trong môn thể thao của mình và lần đầu tham dự ASIAD 20 như Phạm Lê Xuân Lộc (21 tuổi) – xe đạp đường trường, Nguyễn Tuấn Anh (17 tuổi) – golf, Đặng Trần Phương Nhi (22 tuổi) – wushu, Châu Ngọc Tuyết Sang (21 tuổi) – taekwondo…

MINH CHIẾN