Lin Yu-ting giành HCV ASIAD thứ 2 sau tranh cãi về giới tính

Võ sĩ quyền Anh Lin Yu-ting của Đài Bắc Trung Hoa chỉ 2 năm trước vướng vào tranh cãi về giới tính tại Olympic Paris, đã giành HCV thứ 2 qua các kỳ ASIAD khi đánh bại Yang Chengyu của Trung Quốc với tỷ số 5-0 trong trận chung kết hạng cân 60kg nữ.

Võ sĩ quyền Anh Lin Yu-ting (thứ 2 từ trái sang) giành HCV hạng cân 60kg nữ. Ảnh: THX

Lin, 30 tuổi, đã từng giành HCV Olympic và ASIAD 19 ở hạng cân 57kg, nhưng đã chuyển lên hạng cân 60kg tại kỳ ASIAD 20 tại Nhật Bản. Sử dụng chiều cao, sải tay dài và những cú phản công sắc bén, cô đã kiểm soát trận chung kết để giành thêm một danh hiệu nữa.

“Sau Thế vận hội Paris, tôi đã nghỉ ngơi một thời gian”, Lin chia sẻ. “Trở lại với quyền Anh, tôi muốn vượt qua thành tích của mình tại Olympic, cố gắng tìm lại chính mình và có khả năng tốt hơn trong môn quyền Anh”.

Về quyết định thi đấu ở hạng cân nặng hơn tại ASIAD 20, Lin nhấn mạnh: “Mọi người đều như vậy, vì muốn thấy một phiên bản khác của chính mình. Tôi đã có thành tích rất tốt ở hạng cân 57kg nên muốn thử thách bản thân ở một mức độ khác và xem mình có thể tiến xa đến đâu”.

Lin và Imane Khelif của Algeria đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi lớn về bình đẳng giới tại Thế vận hội 2024. Hai võ sĩ này đã bị Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (IBA) loại khỏi giải vô địch thế giới năm 2023 sau khi tổ chức này cho rằng họ không vượt qua các bài kiểm tra giới tính không xác định.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cho phép họ thi đấu tại Paris 2024, nói rằng họ là nạn nhân của “một quyết định đột ngột và tùy tiện” từ IBA - một tổ chức bị chỉ trích rộng rãi. Cả 2 sau đó đều giành HCV.

Trước ASIAD 20, Lin cho biết cô đã cân nhắc việc giải nghệ nhưng muốn tiếp tục thi đấu, một phần để chứng minh những người nghi ngờ tư cách thi đấu của cô là đúng. Lin đã được phép thi đấu vào đầu năm nay sau khi Liên đoàn Quyền Anh Thế giới (IBF) xem xét lại tư cách thi đấu theo giới tính của cô.

Sau chiến thắng tại Nagoya, cô nói thêm: “Thật sự không hề dễ dàng chút nào. Rất hiếm khi bạn đạt đến điểm mà bạn nhìn thấy bình minh, và tôi vô cùng biết ơn bản thân mình vì đã vượt qua được”.

Lin từ chối xác nhận liệu cô có kế hoạch bảo vệ danh hiệu Olympic của mình tại Los Angeles 2028 hay không: “Tôi tin rằng trong tương lai, chúng ta cũng có thể thể hiện tốt hơn nữa, kiên trì đến cùng và cười cho đến khi kết thúc”.

LINH SƠN