Thưởng "nóng" cho Tuyết Sang với chiếc HCB lịch sử tại ASIAD 20

Ngày 2-10 tại Nhật Bản, vận động viên Châu Ngọc Tuyết Sang giành huy chương bạc nội dung Taekwondo thực tế ảo cá nhân hỗn hợp tại ASIAD 20. Ghi nhận thành tích này, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để quyết định thưởng nóng 75 triệu đồng cho nữ vận động viên.

Châu Lê Tuyết Sang giành Huy chương Bạc nội dung Taekwondo thực tế ảo cá nhân hỗn hợp. Ảnh: TÂM MINH

Taekwondo thực tế ảo lần đầu có mặt trong chương trình thi đấu của một kỳ ASIAD. Ở nội dung này, vận động viên đeo kính thực tế ảo và thiết bị cảm biến để thực hiện các động tác di chuyển, né tránh, ra đòn. Hệ thống ghi nhận chuyển động và tái hiện cuộc đấu trên màn hình. Nội dung cá nhân hỗn hợp cho phép vận động viên nam và nữ cùng tranh tài.

Xuất thân từ đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam, Châu Ngọc Tuyết Sang bước vào một thể thức thi đấu còn mới với nhiều vận động viên. Ngay trận mở màn, cô vượt qua võ sĩ nam Hàn Quốc An Hyang-sik với tỷ số 2–1. Đối thủ này được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam ghi nhận thi đấu ở hạng 58kg tại nội dung đối kháng.

Tại tứ kết, Tuyết Sang thắng võ sĩ nữ Thái Lan Tongchan Sasikarn 2–0. Theo thông tin từ Liên đoàn, đối thủ Thái Lan thi đấu ở hạng 63kg. Đến bán kết, đại diện Việt Nam tiếp tục đánh bại Zong Han Darren của Singapore 2–0 để giành quyền vào trận tranh huy chương vàng.

Trong trận chung kết, Tuyết Sang gặp Yape Jeus Gabriel Derick của Philippines. Nữ vận động viên Việt Nam để thua 0–2 và giành huy chương bạc. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại ASIAD 20.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam quyết định thưởng nóng 75 triệu đồng cho tấm huy chương bạc của Châu Ngọc Tuyết Sang.

Thành tích tại Nhật Bản đến sau quá trình Tuyết Sang chuẩn bị đồng thời cho nội dung quyền và Taekwondo thực tế ảo. Trước ASIAD, cô đã tham dự Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2026 tại Hàn Quốc và dành thêm thời gian tập luyện với thiết bị thi đấu thực tế ảo. Một ngày trước khi giành HCB, Tuyết Sang cũng tranh tài ở nội dung quyền cá nhân nữ tại ASIAD 20.

Ngay sau kết quả chung kết, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để quyết định thưởng nóng 75 triệu đồng cho tấm huy chương bạc của Châu Ngọc Tuyết Sang. Thành tích của cô ghi dấu sự thích ứng của vận động viên Taekwondo Việt Nam với một nội dung thi đấu mới tại đấu trường châu lục.

KHÁNH VÂN