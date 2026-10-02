Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 20 ngày 2-10

Hôm nay là ngày áp chót môn bóng chuyền nam (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nên tất cả các đội vẫn tập trung thi đấu giành thêm chiến thắng quyết định.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp đối thủ Indonesia trong ngày tranh tài 2-10. Ảnh: AINAGOC

Sự chú ý của ngày tranh tài hướng về 2 trận bán kết quan trọng giữa Pakistan và Iran, Trung Quốc và Nhật Bản.

Giới chuyên môn đánh giá 2 cặp bán kết sẽ diễn ra ngang tài ngang sức. 4 đội bóng xuất sắc vào bán kết ASIAD 20 đang sở hữu những cầu thủ đạt phong độ cao nên người hâm mộ chờ đợi các màn thi đấu hấp dẫn, có nhiều pha bóng đẹp.

Tại ASIAD 19, đội Iran lên ngôi vô địch. Do vậy, họ vẫn được đánh giá là ứng cử viên đủ khả năng góp mặt chung kết tại ASIAD 20. Trận bán kết giữa Pakistan và Iran diễn ra lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó, đội Nhật Bản đã thua tại chung kết ASIAD 19 nhưng năm nay tin tưởng cơ hội giành HCV mang về thành tích tốt nhất cho người hâm mộ quê nhà tại ASIAD 20.

Trước mắt, họ sẽ tìm cơ hội vượt qua đội Trung Quốc trong cuộc so tài bán kết lúc 17 giờ 20 phút.

Cùng ngày, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục thi đấu trước Indonesia tranh vị trí từ 9 tới 12. Đây là cuộc tái đấu hấp dẫn giữa 2 bên nên cơ hội chiến thắng được chia đều cho cầu thủ Việt Nam và Indonesia. Chúng ta sẽ thi đấu lúc 17 giờ.

Ngoài ra, ngày tranh tài sẽ chứng kiến đội Thái Lan gặp Qatar trong lượt phân hạng từ 5 tới 8 còn Philippines sẽ gặp Uzbekistan để tranh hạng 13.

Lịch thi đấu ngày 2-10:

8h00: Hongkong (Trung Quốc) – Kyrgyzstan (Tranh hạng 13-16)

8h00: Ấn Độ - Hàn Quốc (Tranh hạng 5-8)

11h00: Uzbekistan – Philippines (Tranh hạng 13-16)

11h00: Qatar – Thái Lan (Tranh hạng 5-8)

14h00: Kazakhstan – Đài Bắc Trung Hoa (Tranh hạng 9-12)

14h00: Pakistan – Iran (Bán kết 1)

17h00: Việt Nam – Indonesia (Tranh hạng 9-12)

17h20: Nhật Bản – Trung Quốc (Bán kết 2)

MINH CHIẾN