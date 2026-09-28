Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thể vào tứ kết tại ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam quyết tâm cải thiện thành tích trước đối thủ Qatar ở trận thứ 2 tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng bất thành.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để thua 2 trận tại vòng bảng ở ASIAD 20. Ảnh: AINAGOC

Chiều ngày 28-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), HLV Federico Rampazzo và các tuyển thủ bóng chuyền nam Việt Nam đã đối đầu với Qatar tại trận thứ 2 vòng bảng. Nếu giành thắng lợi, đội sẽ tiến gần suất góp mặt tứ kết, và ngược lại chỉ còn cơ hội thi đấu phân hạng. Do vậy, các tuyển thủ đã nhập cuộc khá tập trung tại ván thứ nhất.

Trước đội Qatar sở hữu nhiều cầu thủ chiều cao vượt trội, Ban huấn luyện yêu cầu VĐV tìm khoảng trống từ 2 biên để Nguyễn Ngọc Thuân, Tăng Ngọc Hiếu và Đinh Văn Phương thuận lợi tấn công ghi điểm.

Tuy nhiên, Qatar nắm bắt ý đồ này thực hiện bám chắn sát lưới để hạn chế những pha tấn công nhanh của Việt Nam. Ván đấu khép lại với chiến thắng 25/23 nghiêng về Qatar.

Hiệp 2, HLV Feredico Rampazzo điều chỉnh giúp đội hình Việt Nam có sự bọc lót tốt hơn, với tinh thần tự tin hơn. Ngoài ra, chuyền hai Đinh Văn Duy thực hiện điều phối bóng vào tầm thuận lợi giúp mũi phụ công Duy Tuyến, Thế Khải hay Ngọc Hiếu có những pha ghi điểm bất ngờ.

Hai đội bám đuổi tỷ số sít sao nhưng đáng tiếc vào thời điểm quyết định, đội Qatar đã vượt lên thắng 28/26. Ván thứ 3 không còn thế trận giằng co. Qatar chơi thoải mái tinh thần cùng thể lực tốt nên có chiến thắng 25/19.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua 0-3 trước Qatar nên không còn cơ hội vào tứ kết tại ASIAD 20. Trước đó, đội đã thua đội Ấn Độ cùng kết quả 0-3.

Tại trận cuối bảng C vào ngày 28-9, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Hongkong (Trung Quốc) còn Ấn Độ gặp Qatar giành ngôi nhất bảng. Các đội Ấn Độ và Qatar đã chắc suất tứ kết.

MINH CHIẾN