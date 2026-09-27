Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 20 ngày 27-9

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu thi đấu từ ngày 27-9. Ảnh: SAVA

Các thành viên Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã hoàn thành buổi tập cuối ngày 26-9 để tự tin nhập cuộc gặp đối thủ Ấn Độ ngày 27-9. Sau 8 năm, kể từ ASIAD 18-2018, đội mới góp mặt sân chơi ASIAD. HLV trưởng Federico Rampazzo đã hoàn thiện khả năng phòng thủ bước 1 cho các học trò trong buổi tập quyết định hướng tới chiến thuật hợp lý thi đấu trước Ấn Độ.

Mục tiêu của Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là vượt qua vòng bảng vào tứ kết. Vì vậy, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân cùng đồng đội phải tận dụng tối đa cơ hội ghi điểm trong từng trận đấu. Theo đánh giá của Ban huấn luyện, nếu các VĐV chơi tự tin, khả năng vượt qua đối thủ trận đầu tiên hoàn toàn có thể.

Trận đấu giữa đội nam Việt Nam và Ấn Độ diễn ra lúc 14 giờ 00 (theo giờ Việt Nam).

Cùng trong ngày, các đội bóng bắt đầu xuất trận tìm cơ hội giành kết quả cao nhất cho mình. Vào lúc 14 giờ 00, đội Indonesia sẽ gặp Thái Lan. Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ của bóng chuyền Đông Nam Á.

Trong khi đó, chủ nhà Nhật Bản gặp Uzbekistan muộn nhất trong ngày, lúc 17 giờ 20 phút. Đội Trung Quốc sẽ thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 17 giờ.

Lịch thi đấu ngày 27-9:

8h00: Iran – Kyrgyzstan (Bảng B)

8h00: Qatar – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

11h00: Pakistan – Kazakhstan (Bảng A)

11h00: Hàn Quốc – Philippines (Bảng D)

14h00: Indonesia – Thái Lan (Bảng B)

14h00: Ấn Độ - Việt Nam (Bảng C)

17h00: Trung Quốc – Đài Bắc Trung Hoa (Bảng D)

17h20: Nhật Bản – Uzbekistan (Bảng A)

MINH CHIẾN