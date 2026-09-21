Xác định 2 đội vào chung kết bóng chuyền nữ ASIAD 20

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20 đã xác định 2 đại diện ưu tú nhất vào chung kết.

Đội chủ nhà Nhật Bản giành quyền vào chơi trận chung kết ASIAD 20. Ảnh: AINAGOC

Sau đêm thi đấu 21-9 của lượt bán kết, môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20 đã xác định đội chủ nhà Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tranh HCV. Trận chung kết này tổ chức tối ngày 22-9 theo giờ địa phương tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Tại bán kết thứ nhất, đội nữ Thái Lan và Trung Quốc cống hiến cuộc giằng co hấp dẫn kéo dài 5 ván để tìm ra đội chiến thắng cuối cùng. Đây là cuộc đấu tái hiện trận chung kết Giải vô địch nữ châu Á 2026 mới đây. Tuy nhiên, chiến thắng đã không nghiêng về cầu thủ Thái Lan.

Ở ván thứ nhất, đội nữ Thái Lan vượt lên thắng 25/23. Dù vậy, Trung Quốc đã lật ngược thế cờ trong ván 2 và ván 3 với tỷ số lần lượt 25/21, 25/11. Tại ván thứ 4, đội nữ Thái Lan giành lại chiến thắng 28/26. Ở ván cuối cùng, Trung Quốc chơi áp đảo để thắng 15/6. Giành thắng lợi 3-2 chung cuộc, đội Trung Quốc vào chung kết.

Tại bán kết thứ 2, đội chủ nhà Nhật Bản thắng dễ dàng 3-0 (25/20, 25/22, 25/16) trước Hàn Quốc, giành quyền chơi trận chung kết.

Như vậy, chung kết môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20 sẽ tái hiện trận chung kết của ASIAD 19. Khi đó, đội Trung Quốc đã thắng Nhật Bản 3-0.

Ở ASIAD 20, giới chuyên môn đánh giá 2 đội nữ Trung Quốc và Nhật Bản có cơ hội giành chiến thắng ngang nhau.

Ngày 22-9 cũng là ngày thi đấu cuối môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN