ASIAD 20: Bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ cơ hội vào tốp 4

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cố gắng tìm cơ hội vượt qua đối thủ Trung Quốc tại trận tứ kết nhưng không thành công.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không có chiến thắng tại tứ kết. Ảnh: VFV

Trưa ngày thi đấu 20-9 theo giờ Việt Nam, người hâm mộ đã tập trung theo dõi trận đấu tứ kết môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp học trò của mình giành quyền vào bán kết và hoàn thành mục tiêu đứng trong tốp 4 tại ASIAD 20. Dù vậy, diễn biến thực tế trên sân cho thấy sự chênh lệch lớn.

Ván thứ nhất, cầu thủ nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng dù ra sân đội hình tốt nhất với chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương, đối chuyền Nguyễn Thị Trà My, phụ công Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh. Trong cuộc chơi, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa tiếp tục là trung tâm của các đường phối hợp chiến thuật, tạo ra cơ hội ghi điểm cho đồng đội.

Phía bên kia, HLV trưởng Zhao Yong (Trung Quốc) không cần thăm dò mà để học trò chơi chủ động, đẩy cao tốc độ tấn công nhanh từ 2 biên giành điểm trước hàng chắn đội nữ Việt Nam. Với khả năng bật đà tấn công vượt hàng chắn hiệu quả, Trung Quốc đã thắng 25/16.

Ván thứ 2, thế trận tiếp tục diễn ra 1 chiều cho cầu thủ nữ Trung Quốc. Bất chấp HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa phụ công Lưu Thị Huệ vào sân tận dụng chiều cao bám chắn phòng thủ sát lưới, đội tiếp tục thua 16/25.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội nỗ lực trong trận gặp Trung Quốc. Ảnh: VFV

Ván thứ 3 đã không có bất ngờ xảy ra. Trung Quốc chơi tự tin, áp đảo hoàn toàn các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong ván này, chuyền hai Kim Thoa đã mắc nhiều lỗi khiến nhiều pha phối hợp đưa bóng đến đồng đội không thuận lợi. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 11/25.

Kết thúc trận tứ kết, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-3 và không còn cơ hội góp mặt trong tốp 4 đội xuất sắc nhất tại ASIAD 20.

Tại trận tứ kết sớm trong ngày, Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thắng Indonesia 3-0, giành quyền vào bán kết.

MINH CHIẾN