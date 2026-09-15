Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD 20

SGGPO

Các đội bóng tham dự nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã biết lịch thi đấu vòng bảng của mình.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 27-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 27-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) của ASIAD 20 đã thông báo chương trình thi đấu vòng bảng bắt đầu từ ngày 27-9.

Tại kỳ Đại hội lần này, bóng chuyền nam (trong nhà) thu hút 16 đội tham dự. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở Bảng C cùng Ấn Độ, Qatar, Hongkong (Trung Quốc).

Trong khi đó, Bảng A có Nhật Bản, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan còn Bảng B gồm Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan. Bảng D có các đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Philippines.

Các đội thi đấu vòng tròn tại bảng để tìm 2 đội giành kết quả tốt nhất vào tứ kết. Các đội không có suất tứ kết sẽ phải thi đấu lượt trận phân hạng chung cuộc.

Lịch thi đấu bóng chuyền nam (theo giờ Việt Nam):

Ngày 27-9:

8h00: Iran – Kyrgyzstan (Bảng B)

8h00: Qatar – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

11h00: Pakistan – Kazakhstan (Bảng A)

11h00: Hàn Quốc – Philippines (Bảng D)

14h00: Indonesia – Thái Lan (Bảng B)

14h00: Ấn Độ - Việt Nam (Bảng C)

17h00: Trung Quốc – Đài Bắc Trung Hoa (Bảng D)

17h20: Nhật Bản – Uzbekistan (Bảng A)

Ngày 28-9:

8h00: Indonesia – Kyrgyzstan (Bảng B)

8h00: Ấn Độ - Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

11h00: Pakistan – Uzbekistan (Bảng A)

11h00: Trung Quốc – Philippines (Bảng D)

14h00: Thái Lan – Iran (Bảng B)

14h00: Việt Nam – Qatar (Bảng C)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa – Hàn Quốc (Bảng D)

17h20: Kazakhstan – Nhật Bản (Bảng A)

Ngày 29-9:

8h00: Kyrgyzstan – Thái Lan (Bảng B)

8h00: Hongkong (Trung Quốc) – Việt Nam (Bảng C)

11h00: Uzbekistan – Kazakhstan (Bảng A)

11h00: Philippines – Đài Bắc Trung Hoa (Bảng D)

14h00: Iran – Indonesia (Bảng B)

14h00: Qatar - Ấn Độ (Bảng C)

17h00: Hàn Quốc – Trung Quốc (Bảng D)

17h20: Nhật Bản – Pakistan (Bảng A)

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MINH CHIẾN

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