Chủ công Vi Thị Như Quỳnh của tuyển bóng chuyền nữ sẽ không dự ASIAD 20

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không đảm bảo được sức khỏe tốt nhất nên gần như sẽ lỡ cơ hội tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Vi Thị Như Quỳnh sẽ không tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định tìm người thay thế vị trí chủ công của Vi Thị Như Quỳnh để đảm bảo đủ quân số 12 cầu thủ tham dự ASIAD 20.

Vi Thị Như Quỳnh đã được đăng ký trong danh sách 12 cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Ban tổ chức ASIAD 20. Đồng thời, cô có tên trong danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 theo Quyết định của Cục TDTT Việt Nam.

Dù vậy, theo thông tin mới nhất, Vi Thị Như Quỳnh không thể đảm bảo sức khỏe tốt nhất ra sân thi đấu nên sẽ được thay thế.

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20 tổ chức từ ngày 16-9 đến 22-9. Với môn bóng chuyền, các đội tuyển tham dự được đăng ký danh sách sơ bộ với ban tổ chức để làm thẻ VĐV trước khi rút gọn 12 cầu thủ chính thức.

Các đội bóng sẽ được phép bổ sung cầu thủ thay thế trong trường hợp có người chấn thương và người thay thế phải có trong danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu.

Vừa rồi, Vi Thị Như Quỳnh đã không kịp tham dự Giải vô địch châu Á 2026. Thời điểm đó, Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết cô gặp vấn đề sức khỏe.

Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam không kịp chọn chủ công Nguyễn Thị Uyên thay thế vị trí của Vi Thị Như Quỳnh do cũng gặp chấn thương.

12 VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam đã được có tên trong danh sách Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 theo Quyết định ban hành của Cục TDTT Việt Nam gồm: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà My, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy.

MINH CHIẾN