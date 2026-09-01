Tuyển cầu mây nữ Việt Nam sang Thái Lan rèn quân trước thềm ASIAD 20

9 cầu thủ chủ lực đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam có đợt tập huấn quan trọng cuối cùng trước khi tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sang Thái Lan tập huấn. Ảnh: THÁI XUÂN

Hôm nay 1-9, Ban huấn luyện và 9 tuyển thủ đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chính thức sang Thái Lan tập huấn để chuẩn bị cho ASIAD 20 trong 2 tuần.

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cho biết: “Đây là đợt tập huấn quan trọng cho đội hình tham dự ASIAD 20. Mỗi tuyển thủ sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn, sẵn sàng cho cuộc chơi lớn tại Nhật Bản. Chúng tôi đang có sự tập trung và kỷ luật cao nhất”.

Danh sách tuyển thủ sang Thái Lan tập huấn gồm Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên.

Đầu tháng 8 vừa qua, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cũng có đợt tập huấn gồm 12 tuyển thủ tại Thái Lan, sau đó thi đấu Giải vô địch thế giới 2026 – King’s Cup 2026.

Trong giải này, cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV đôi nữ (Nguyễn Thị Thu Trang/Nguyễn Thị Khánh Ly). Ngoài ra, đội còn gặt hái thêm 2 HCB lần lượt tại nội dung 4 người nữ, đồng đội nữ (regu).

Sau chuyến tập huấn này, lực lượng chủ lực cho ASIAD 20 rút gọn còn 9 tuyển thủ. Mục tiêu của cầu mây nữ Việt Nam là phấn đấu giành HCV tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN