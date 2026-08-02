Đội tuyển cầu mây Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới 2026

Đội tuyển cầu mây Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: THÁI XUÂN

Hôm nay 2-8, thành viên đội tuyển cầu mây nam, nữ Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan thi đấu giải vô địch thế giới 2026.

“Các cầu thủ nam, nữ của cầu mây Việt Nam dự giải vô địch thế giới đều là những gương mặt tốt nhất chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 20. Giải vô địch thế giới 2026 là cuộc thi đấu quan trọng giúp chúng tôi nắm bắt thêm các đối thủ sẽ dự ASIAD 20 cũng như Ban huấn luyện kiểm tra phong độ thực tế của VĐV”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cầu mây Việt Nam cho biết.

Tới Thái Lan lần này, đội cầu mây Việt Nam vẫn đủ các cầu thủ hàng đầu như Đầu Văn Hoàng, Huỳnh Ngọc Sang, Ngô Thành Long, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến…

Trước đó, Ban tổ chức giải đấu dã tiến hành bốc thăm chuyên môn. Đội cầu mây nam Việt Nam tham dự nội dung đồng đội (regu). Nội dung có 11 đội tham gia và chúng ta vào Bảng D cùng đội Singapore.

Trong nội dung đội tuyển nam, 19 đội đăng ký tham gia. Cầu mây nam Việt Nam vào Bảng A cùng Malaysia, Philippines, Nhật Bản và Bangladesh. Tại nội dung 4 người nam, Ban tổ chức ghi nhận 19 đội tham gia và Việt Nam vào Bảng B với Sri Lanka, Pakistan, Iraq, Ấn Độ. Tại giải vô địch thế giới 2026, chúng ta không dự nội dung hoop dành cho nam.

Với thi đấu nữ, đội tuyển cầu mây Việt Nam đăng ký tham gia nội dung đội tuyển, 4 người và đôi. Ở nội dung đội tuyển, 10 đội đăng ký tham gia. Các cầu thủ của HLV Trần Thị Vui được bốc thăm vào Bảng A cùng Trung Quốc, Sri Lanka.

Ở nội dung 4 người nữ, đội Việt Nam vào Bảng A cùng Iraq, Trung Quốc và Lào trong khi ở nội dung đôi, cầu thủ Việt Nam ở Bảng C với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa.

Chương trinh thi đấu của giải năm nay tổ chức từ ngày 4 tới 11-8 tại Bangkok (Thái Lan). Toàn giải có 4 nội dung dành cho nam, 4 nội dung dành cho nữ. Các đội tuyển góp mặt ASIAD 20 đều đăng ký dự giải vô địch thế giới 2026.

Mục tiêu của đội tuyển cầu mây Việt Nam là tập trung thi đấu tìm cơ hội giành HCV trong nội dung sở trường.

Trong đó, chúng ta rất kỳ vọng có kết quả cao nhất tại nội dung 4 người nam và 4 người nữ. Năm nay là năm thứ 39, giải đấu được tổ chức. Giới chuyên môn cho biết, đội tuyển cầu mây nam, nữ chủ nhà Thái Lan đăng ký lực lượng mạnh nhất tại giải.

MINH CHIẾN