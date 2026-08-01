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Cục TDTT Việt Nam sẽ thuê chuyên gia Trung Quốc cho đội tuyển bóng bàn quốc gia

SGGPO

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ không dự ASIAD 20 tuy nhiên vẫn có kế hoạch tập huấn chuyên môn sau khi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 kết thúc.

Bóng bàn Việt Nam sẽ có chuyên gia Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bóng bàn Việt Nam sẽ có chuyên gia Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã cho biết ngành thể thao đã làm việc để tiến tới thuê chuyên gia Trung Quốc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam thời gian sắp tới.

Đại diện bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) đã xác nhân kế hoạch tập huấn đội tuyển bóng bàn Việt Nam và đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam sẽ thực hiện sau khi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 kết thúc. Khi đó, các tay vợt có chuyên môn tốt nhất và những gương mặt trẻ tiềm năng sẽ có cơ hội được tập trung đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Chương trình tập huấn hướng tới tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026 vào tháng 12.

Năm nay, đội tuyển bóng bàn Việt Nam không tham dự ASIAD 20. Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cho biết việc tuyển chọn VĐV vào đội tuyển bóng bàn quốc gia và đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia thực hiện đúng quy chế đã ban hành cũng như VĐV được lựa chọn phải đảm bảo các yếu tố chuyên môn. Trong đó, ưu tiên trên hết là nhiệm vụ dài hơi trong tương lai gồm đấu trường SEA Games 34-2027 và giải đấu vòng loại Olympic 2028.

Chuyên gia Trung Quốc được mời sang Việt Nam huấn luyện cũng có thể sẽ đảm trách thêm công tác phát triển chuyên môn trẻ để các tay vợt tiềm năng được phát triển kỹ thuật tốt nhất.

Lần gần nhất đội tuyển bóng bàn Việt Nam tập trung là cuối năm ngoái, để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Khi đó, đội hình bóng bàn Việt Nam gồm Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan, Mai Hoàng Mỹ Trang.

Vừa qua, giới chuyên môn đã đánh giá cao phong độ của người gương mặt trẻ thi đấu tại giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia 2026 tại Đà Nẵng. Theo lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, các tay vợt đạt thành tích xuất sắc đều được tập trung đội tuyển quốc gia. Theo đánh giá, một số VĐV trẻ đang có phong độ tốt được chú ý thới điểm này như Hoàng Trà My, Nguyễn Thái Bảo, Trần Diệu Linh, Đỗ Mạnh Lương, Phạm Thế Anh, Nguyễn Hoàng Lâm…

Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra từ ngày 8-8 tới 16-8 tai nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng). Gần 140 tay vợt có chuyên môn tốt nhất của 14 đơn vị cả nước đã được đăng ký chuẩn bị thi đấu.

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MINH CHIẾN

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