14 đơn vị đăng ký tranh tài môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân lần thứ 44-2026 đã thông báo chính thức chương tình tranh tài.

Các tay vợt hàng đầu quốc gia sẽ tiếp tục góp mặt tranh tài môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DUY LINH

Ngày 31-7 tại Hà Nội, chương trình tranh tài môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã được thông báo, qua đó các nội dung sẽ được diễn ra từ ngày 8-8 tới 15-8 ở nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng).

Năm nay, chương trình thi đấu giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân lần thứ 44-2026 được tính là chương trình môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

“Chúng tôi đánh giá giải bóng bàn toàn quốc vẫn là một trong những giải đấu truyền thống, có uy tín về công tác tổ chức và trình độ chuyên môn. Nhiều tay vợt hàng đầu cả nước đã được trưởng thành từ giải đấu này. Năm nay, giải đấu mang ý nghĩa quan trọng khi nằm trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết về giải.

Đại diện Ban tổ chức, Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, nhà báo Quế Đình Nguyên cho biết công tác chuẩn bị đang được thực hiện kỹ lưỡng để VĐV của các đơn vị sẵn sàng bước vào tranh tài.

Với tính chất tranh thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, môn bóng bàn ghi nhận chính thức 14 đơn vị đăng ký tham gia gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Khánh Hòa, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Quân đội và Công an Nhân dân.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, chủ nhà Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu đảm bảo thành tích chuyên môn với 1 tấm HCV môn bóng bàn.

Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thu hút gần 140 tay vợt đã đăng ký chuẩn bị thi đấu. Giải cho phép mỗi đơn vị đăng ký tối đa 10 VĐV (5 nam, 5 nữ) và thi đấu 7 bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Ban tổ chức thông báo chính thức về giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban tổ chức sẽ trao tổng thưởng 500 triệu đồng tại giải. Trong đó, ngoài các giải thưởng chính thức, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 còn trao thưởng giải tay vợt nam, nữ trẻ triển vọng và giải dành cho địa phương tích cực xây dựng phong trào thi đấu bóng bàn, địa phương đăng cai tổ chức giải. Tay vợt vô địch đơn nam sẽ nhận thưởng 50 triệu đồng, còn đơn nữ sẽ nhận 30 triệu đồng.

“Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, các tay vợt hàng đầu của bóng bàn Việt Nam sẽ góp mặt. Trong đó, chúng tôi dự báo các gương mặt như Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Bùi Ngọc Lan, Mai Hoàng Mỹ Trang… tiếp tục là ứng viên vô địch ở các nội dung quan trọng”, phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Anh Tuấn chia sẻ về dự báo chuyên môn trước giải.

Trước thềm khai mạc môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Báo Nhân Dân cùng Liên đoàn bón bàn Việt Nam, Sở VH-TT-DL Hải Phòng tổ chức giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng 2026 (nội dung đồng đội hỗn hợp) từ ngày 3-8 tới 5-8 tại Hải Phòng. Giải thu hút hơn 120 tay vợt tham dự.

MINH CHIẾN