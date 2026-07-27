Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam lần đầu tiên dự ASIAD 20

Bóng ném nữ Việt Nam sẽ tập trung thi đấu có kết quả tốt nhất tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kể từ khi Thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường thi đấu quốc tế và Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), các đội tuyển bóng ném quốc gia chưa từng tham gia thi đấu ASIAD trước đây. Năm nay, cơ hội đã tới với các cầu thủ bóng ném nữ Việt Nam khi sẽ tới Nhật Bản tranh tài.

Tại ASIAD 20, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam lần đầu được suất góp mặt. “Đây sẽ là một trong những cơ hội quý giá để đội bóng ném nữ Việt Nam có thể phát huy hết khả năng chuyên môn của mình”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam cho biết.

Vừa qua, Ban tổ chức ASIAD 20 chính thức bốc thăm chương trình thi đấu môn bóng ném của Đại hội. Thể thao Việt Nam chỉ tham dự nội dung bóng ném nữ và không góp mặt bóng ném nam. Bóng ném nữ Việt Nam là 1 trong 7 đội góp mặt ASIAD 20 cùng Nhật Bản (chủ nhà), Hàn Quốc, Kazakhstan, Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Uzbekistan. Tất cả các đội chung 1 bảng đấu để thi đấu theo hình thức vòng tròn theo quy định.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, 3 đội tuyển gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc là những ứng viên hàng đầu tranh chấp tấm HCV bóng ném nữ tại ASIAD 20.

Dù vậy, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam vẫn có khả năng tranh chấp thành tích. Chúng ta đã nỗ lực trong tập luyện chuyên môn và đạt được những kết quả thực tế là ngôi vô địch Đông Nam Á và vô địch SEA Games 33-2025 cũng như HCV giải vô địch bãi biển châu Á 2025, HCV Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

“Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thận trọng chuẩn bị chuyên môn và xem kỹ băng hình kỹ thuật của các đội góp mặt ASIAD 20 từ những giải đấu trước đây để hiểu rõ được đối thủ. Với từng cầu thủ, yếu tố chiến thuật rất quan trọng. Chúng ta hiểu được mình và hiểu được đối phương thì sẽ có phương án chuyên môn tốt nhất”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng ném Việt Nam – ông Đào Đức Kiên trao đổi thêm.

Thực tế, cầu thủ bóng ném nữ Việt Nam đang giữ tinh thần rất cao khi được cơ hội lần đầu tham gia đấu trường ASIAD. Quy định của ASIAD 20 cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 16 cầu thủ.

Cầu thủ bóng ném nữ Việt Nam từng giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng ném chưa phải môn trọng điểm của Thể thao Việt Nam để nhận sự đầu tư lớn nhất. Theo tìm hiểu, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam sẽ được tới Nhật Bản tranh tài ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn 20 gương mặt tốt nhất tham gia ASIAD 20 trong thời gian tới. Tất cả xác định cụ thể mục tiêu nỗ lực giành thành tích cao nhất và không đơn thuần tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ tại ASIAD 20.

Chương trình thi đấu bóng ném nữ tại ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 21 tới 27-9. Theo kế hoạch, các đội thi đấu vòng bảng theo hình thức vòng tròn từ ngày 21 tới 23-9. Ngày 25-9, 2 trận bán kết được tổ chức và chung kết diễn ra vào ngày 27-9.

MINH CHIẾN