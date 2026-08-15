Nhà vô địch bơi SEA Games 33 Nguyễn Quang Thuấn tập huấn nước ngoài chuẩn bị ASIAD 20

Tuyển thủ bơi Nguyễn Quang Thuấn sẽ được chuẩn bị chuyên môn để tranh tài ở ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn được tới Trung Quốc tập huấn thời điểm hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 15-8, Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục cử 3 gương mặt trẻ triển vọng tới Trung Quốc tập huấn. Trong thành phần tới Trung Quốc tập huấn lần này, tuyển thủ trẻ Nguyễn Quang Thuấn góp mặt.

“Đây là chương trình tập huấn quan trọng của đội tuyển bơi dành cho các VĐV. Chúng tôi đang có lực lượng VĐV tập huấn tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc). 3 gương mặt trẻ sang Trung Quốc tập huấn thời điểm này sẽ hội quân với các đồng đội ở thành phố Nam Ninh để bước vào chuẩn bị chuyên môn”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ.

Nguyễn Quang Thuấn đang là 1 trong những kình ngư nam có phong độ ổn định của đội tuyển bơi Việt Nam. Năm ngoái, Nguyễn Quang Thuấn gây ấn tượng khi lần đầu giành HCV cá nhân tại kỳ SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Thời điểm trên, Quang Thuấn giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thời gian 4’19”98.

Chương trình tập huấn của Quang Thuấn và đồng đội tại Trung Quốc để tập trung nâng cao chuyên môn hướng tới đấu trường ASIAD 20. Ban huấn luyện đánh giá, Quang Thuấn có cơ hội của mình khi thi đấu trước các đối thủ tại châu Á. Tuy nhiên, chúng ta thận trọng bởi việc tranh chấp huy chương sẽ phụ thuộc vào phong độ thực tế của tuyển thủ.

Cách đây 3 năm, Nguyễn Quang Thuấn đã lần đầu được dự đấu trường ASIAD khi góp mặt tại kỳ ASIAD 19 ở Trung Quốc. Lúc đó, Quang Thuấn đứng hạng 10 cự ly 200m bướm nam, hạng 10 nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam và hạng 6 nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Lần đầu tiên, kình ngư này lọt vào chung kết 1 cự ly tại môn bơi của ASIAD là 400m hỗn hợp cá nhân. Kết quả chung kết 400m hỗn hợp cá nhân của Quang Thuấn khi đó là 4’19”52.

Quang Thuấn từng đạt phong độ tốt tại SEA Games 33-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kỳ ASIAD 20 sẽ là chương trinh thi đấu Đại hội thể thao châu Á quan trọng lần thứ 2 trong sư nghiệp mà Nguyễn Quang Thuấn được chuẩn bị tham gia.

Theo tìm hiểu, thời gian tập huấn của Quang Thuấn tại Trung Quốc sẽ kéo dài tới ngày 14-9. Sau đó, kình ngư này sẽ về nước rồi cùng Đoàn thể thao Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu. Nguyễn Quang Thuấn là em trai ruột của cựu kình ngư bơi nổi danh Nguyễn Thị Ánh Viên.

Nguyễn Quang Thuấn được tới thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn. Hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam có Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh đang tập luyện tại đây.

MINH CHIẾN