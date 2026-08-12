Sân chơi hè giúp trẻ em phát triển toàn diện

Từ sân thể thao năng động đến lớp học nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn, hoạt động hè cho thiếu nhi tại phường Cầu Kiệu (TPHCM) đã tạo nên sân chơi lành mạnh, góp phần bồi đắp tri thức, sức khỏe và bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ.

Một buổi tập ở lớp cầu lông miễn phí tại phường Cầu Kiệu. Ảnh: THANH TÙNG

Không khí thể thao sôi nổi

Buổi sáng tại sân cầu lông thuộc câu lạc bộ Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu) luôn sôi nổi và tràn đầy năng lượng. Em Trần Quang Thiên (11 tuổi) cho biết: “Em thích cầu lông từ nhỏ. Trước đây em đánh theo cảm giác thôi, còn ở đây thầy cô hướng dẫn rất kỹ. Em thấy cơ thể khỏe khoắn hơn sau khi tập và rất mong muốn được tiếp tục tham gia lâu dài sau khi lớp học hè này kết thúc”.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Khải (8 tuổi) kể: "Em đã học được kỹ thuật giao cầu và một số động tác đánh cầu cơ bản rồi. Ở đây được làm quen và giao lưu với các anh chị, các bạn rất vui".

Cầu lông cũng là một trong 6 lớp học miễn phí (còn có: thanh nhạc, đờn ca tài tử, nhiếp ảnh, cờ vua, khiêu vũ thể thao) của chương trình hoạt động hè cho thiếu nhi do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cầu Kiệu tổ chức, diễn ra từ ngày 15-6 đến 15-8 tại Câu lạc bộ Rạch Miễu. Chương trình năm nay có sự đa dạng về nội dung lớp học, đã thu hút hơn 300 thiếu nhi trên địa bàn phường tham gia.

Các em nhỏ được hướng dẫn từng động tác trong lớp cầu lông. Ảnh: THANH TÙNG

HLV Dương Nhật Thảo Nguyên chia sẻ: "Mục tiêu của lớp không phải đào tạo vận động viên chuyên nghiệp mà tạo cơ hội để các em nhỏ trải nghiệm, khám phá đam mê và có thêm một sân chơi lành mạnh trong dịp hè. Nếu yêu thích, sau lớp học các em có thể tiếp tục theo đuổi bộ môn tại các câu lạc bộ chuyên môn".

Ngồi theo dõi con trai tập luyện bên ngoài sân, chị Tuyết Trinh (ngụ phường Cầu Kiệu) chia sẻ lý do đăng ký lớp học với mong muốn con có thêm cơ hội vận động thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử. “Tôi rất ủng hộ những lớp học miễn phí như thế này. Các con được vui chơi, giao lưu với bạn bè, vận động nhiều hơn và có một mùa hè thật sự bổ ích”, chị Tuyết Trinh bày tỏ.

Nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn

Khác với nhịp điệu sôi nổi ở các lớp thể thao, bên trong các phòng nghệ thuật lại là một không gian nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng. Trong phòng học thanh nhạc, những giọng hát non trẻ đang được giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từng cách lấy hơi, phát âm và xử lý giai điệu. Lớp có gần 50 em đăng ký tham gia, được tổ chức vào các buổi sáng thứ ba và thứ sáu.

Em Nguyễn Thanh Minh Hà (11 tuổi) vốn yêu thích ca hát nên đăng ký tham gia ngay khi biết địa phương mở lớp miễn phí. “Các giáo viên hướng dẫn rất tận tình, giúp em biết cách phát âm đúng, hát đúng cao độ và kỹ thuật hơn. Em rất thích không khí những giờ học ở đây”, Minh Hà chia sẻ.

Cô Trương Bình Minh (Giáo viên lớp thanh nhạc) thông tin: "Lớp tập trung vào những kỹ năng nền tảng để các em có thể phát ra âm thanh chuẩn xác, biết cách xử lý những nốt cao mà không bị đè giọng hay đau cổ họng. Quan trọng hơn, lớp học giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp và biểu diễn".

Lớp học thanh nhạc là nơi để các em thể hiện đam mê. Ảnh: THANH TÙNG

Trong số hoạt động hè năm nay, lớp đờn ca tài tử được xem là điểm nhấn đặc biệt. Không đơn thuần là một lớp năng khiếu, đây còn là nơi gieo mầm tình yêu với giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Có những em lần đầu tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này, những câu ca còn đôi chỗ chưa tròn vành rõ chữ, nhưng sự háo hức và thích thú hiện rõ trong ánh mắt. Thông qua những làn điệu mộc mạc, sâu lắng, các em không chỉ học ca hát mà còn hiểu thêm về lịch sử, bản sắc và những giá trị nhân văn.

Cô Khánh Vân (Giáo viên lớp đờn ca tài tử) nói: Dù thời gian khóa học không dài nhưng chúng tôi luôn cố gắng truyền tải một số kỹ thuật bài bản đến các em. Những bài hát được lựa chọn đều có nội dung trong sáng, vui tươi và mang ý nghĩa giáo dục phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

NGUYỄN ANH