Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026 chính thức khai cuộc

Chiều ngày 8-8 tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng), môn bóng bàn trong chương trình tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chính thức khai mạc.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh là niềm hy vọng giành huy chương của bóng bàn nữ TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DUY LINH

Như vậy, sau khi 2 nội dung đầu tiên (marathon nam, nữ) của môn điền kinh mở màn cho chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong tháng 3 năm nay tại Khánh Hòa thì bây giờ, bóng bàn là môn tiếp theo được Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức thi đấu.

Tại ngày khai mạc, 2 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ của giải được thi đấu sớm nhất. Trước khi các cuộc tranh tài diễn ra, Ban tổ chức đã họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu trong ngày 7-8.

Theo đó nội dung đồng đội nam đã bốc thăm Bảng A gồm đội Hà Nội, TPHC; Bảng B gồm Hải PHòng, Thanh Hóa, Nghệ An; Bảng C gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Công an Nhân dân; Bảng D gồm Quân đội, Cà Mau, Đồng Nai.

Nội dung đồng đội nữ đã bốc thăm Bảng A gồm Hà Nội, Tây Ninh; Bảng B gồm Công an Nhân dân, Lâm Đồng, Hưng Yên; Bảng C gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai; Bảng D gồm TPHCM, Quan đội, Vĩnh Long.

Các trận đấu của nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ sẽ kéo dài tới ngày 11-8. Sau vòng bảng, nội dung sẽ phân các cặp vào tứ kết, tranh vé bán kết và chung kết. Dự kiến tối ngày 11-8, các trận chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra.

Các đơn vị góp mặt tại giải đấu năm nay. Ảnh: BTC

Năm nay, kết quả giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026 được tính là chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 môn bóng bàn.

Tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức, Tổng biên tập báo Nhân Dân, nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định: “ Giải đấu đã qua 43 lần tổ chức và năm nay là năm thứ 44 với hiệu quả ngày càng cao về chất lượng, chuyên môn, công tác tổ chức. Thông qua kết quả giải đấu, đây là cơ sở để ngành thể thao đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo bóng bàn đỉnh cao của các tỉnh, thành phố và ngành; thúc đẩy và tạo điều kiện cọ xát, nâng cao năng lực thi đấu, giúp Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tìm kiếm phát hiện và tuyển chọn nhiều gương mặt cho đội tuyển quốc gia. Từ giải đấu này, nhiều tay vợt tài năng đã trưởng thành, mang vinh quang về cho Tổ quốc với các giải thưởng lớn trong nước, quốc tế”.

Trong ngày khai mạc môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đại diện địa phương đăng cai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Minh Hùng tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức, tinh thần đoàn kết trung thực, cao thượng của các trọng tài, HLV và VĐV, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giải, giải đấu sẽ tạo nên những cuộc so tài hấp dẫn và sẽ thành công về chuyên môn.

Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có gần 150 tay vợt của 15 đơn vị đăng ký thi đấu. Mỗi đơn vị được góp mặt tối đa 10 VĐV (5 nam, 5 nữ). Tổng thưởng của giải là gần 500 triệu đồng. Giải kéo dài đến ngày 16-8.

MINH CHIẾN