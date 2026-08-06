Khai mạc chương trình thi đấu bóng rổ Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026

Môn bóng rổ là môn thi đấu đầu tiên tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026 với các trận đấu khai cuộc ở Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Môn bóng rổ đã thi đấu các trận vòng loại sớm nhất tại Đai học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: MINH MINH

Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026 sẽ tranh tài 3 môn trọng điểm gồm bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền. Ngoài ra, Đại hội còn tổ chức thi đấu thêm 6 môn khác gồm cầu lông, điền kinh, thể hình, vovinam, pickleball, billiards-snooker.

Môn bóng rổ được tổ chức vòng loại khu vực phía Bắc tại Đại học Bách Khoa Hà Nội từ ngày 5-8 tới 26-8. Tiếp đó, vòng loại khu vực miền Nam diễn ra từ ngày 9-8 tới 23-8. Vòng loại khu vực miền Trung tổ chức từ ngày 25-8 tới 29-8.

Khu vực phía Bắc có 72 đội góp mặt (47 đội nam và 25 đội nữ) từ 48 cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp. Sau 102 trận đấu vòng loại môn bóng rổ khu vực miền Bắc, Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 đội nam, 2 đội nữ xuất sắc nhận suất tham dự vòng chung kết Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026 tại TPHCM vào đầu tháng 10.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra tại TPHCM từ ngày 20 tới 31-10.

Từ bóng rổ, hệ thống giải sinh viên toàn quốc từng bước mở rộng đến nay tổ chức thêm bóng đá và bóng chuyền. 3 môn thể thao trên được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026 đã hình thành hệ thống thi đấu có quy mô đa dạng. Đây dịp là để sinh viên được tạo điều kiện thi đấu, giao lưu và phát triển thể lực, chuyên môn đồng thời rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

MINH CHIẾN