Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm được trao tấm vé dự ASIAD 20

Tuyển thủ boxing nữ Nguyễn Thị Tâm sẽ được nhận suất thi đấu ASIAD 20 sắp diễn ra vào tháng 9 năm nay tại Nhật Bản.

Nguyễn Thị Tâm là một trong những võ sĩ boxing của Việt Nam đang chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20. Ảnh: IBC

Tập trung giành thành tích

Việc Nguyễn Thị Tâm được trao suất tham dự ASIAD 20 là điều bất ngờ với người hâm mộ. Bởi lẽ, cô đã vắng mặt tại SEA Games 33-2025 vào năm ngoái. Dù vậy, với sự tập trung chuyên môn tốt và phong độ đang có sự ổn định, Ban huấn luyện đội tuyển boxing (quyền Anh) nữ Việt Nam đã tham mưu lãnh đạo ngành thể thao để trao suất thi đấu ASIAD 20 đối với võ sĩ này.

“Chúng tôi vẫn đánh giá Nguyễn Thị Tâm là gương mặt có chuyên môn tốt. Đặc biệt, Ban huấn luyện cũng xem xét theo nhóm nội dung thi đấu ở ASIAD 20 để chọn võ sĩ phù hợp. Nguyễn Thị Tâm thể hiện được sự quyết tâm cho chuyên môn lúc này”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển boxing nữ Việt Nam bày tỏ.

Từ ngày 1-8 đội tuyển boxing nữ Việt Nam lên đường tập huấn tại Thái Lan với nhóm võ sĩ chuẩn bị cho ASIAD 20. Tiếp đó vào ngày 8-8, Nguyễn Thị Tâm cùng nhóm võ sĩ chủ lực tiếp theo cũng sang Thái Lan tập huấn theo chương trình chuyên môn đã xây dựng. Đây là chương trình tập huấn cuối cùng để võ sĩ boxing nữ Việt Nam tăng cường kỹ thuật trước khi tới Nhật Bản thi đấu.

Trong 3 kỳ ASIAD gần nhất (năm 2014, 2018, 2023) trước khi ASIAD 20 diễn ra, đội tuyển boxing nữ Việt Nam đều giành được huy chương. Do thế, trọng trách phải có thành tích huy chương được đặt lên đôi găng và phong độ của các võ sĩ đối tại ASIAD 20 này. Nguyễn Thị Tâm vắng mặt trong các giải đấu quốc tế quan trọng mà boxing nữ Việt Nam tranh tài năm 2025. Năm nay, cô trở lại. Bây giờ, cô giữ phong độ tốt nhất của bản thân tìm cơ hội giành thành tích tại ASIAD 20.

Kinh nghiệm mang tới kết quả

Nguyễn Thị Tâm sẽ tìm cơ hội chinh phục thành tích tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhận suất dự ASIAD 20 năm nay, Nguyễn Thị Tâm trở thành một trong những nữ võ sĩ đầu tiên của boxing Việt nam có 3 lần thi đấu ASIAD liên tiếp.

Năm 2018, Nguyễn Thị Tâm đã tranh tài ASIAD 18 ở Indonesia và đạt HCĐ hạng cân 51kg nữ. Năm 2023 tại ASIAD 19 ở Trung Quốc, cô phải dừng bước vòng đầu tiên hạng cân 50kg nữ. Bây giờ, Nguyễn Thị Tâm đang chuẩn bị để hướng đến hạng cân 51kg nữ tại ASIAD 20.

Kinh nghiệm là điều quan trọng nhất mà Nguyễn Thị Tâm tạo sự khác biệt trước các đồng đội ở đội tuyển boxing nữ Việt Nam lúc này. Nguyễn Thị Tâm đã trải qua những giải đấu quốc tế có trình độ cao nhất từ châu Á tới thế giới. Qua 2 lần thi đấu ASIAD trước đây, Nguyễn Thị Tâm hiểu rất rõ áp lực và sự cạnh tranh quyết liệt về chuyên môn trên đấu trường này.

Ba năm trước, Nguyễn Thị Tâm đã bước vào ASIAD 19 với sự kỳ vọng cao của người hâm mộ. Tuy nhiên, đó là thời điểm cô chưa có sự sung sức nhất bởi phải chạy đua hồi phục chấn thương sau khi đã thi đấu tại SEA Games 32-2023. Việc thất bại tại ASIAD 19 là một kỷ niệm cũng như kinh nghiệm để Nguyễn Thị Tâm cùng Ban huấn luyện đội tuyển boxing nữ Việt Nam rút ra, từ đó có sự chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng hơn cho ASIAD 20.

Môn boxing ASIAD 20 đưa vào thi đấu 11 hạng cân (6 nam, 5 nữ). Các hạng cân dành cho nữ gồm 51kg, 54kg, 60kg, 65kg, 75kg. Mỗi quốc gia được đăng ký 1 VĐV tại 1 nội dung của môn boxing ASIAD 20.

MINH CHIẾN