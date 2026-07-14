Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam giành 5 HCĐ giải vô địch U19 và U23 châu Á 2026

Các tay đấm của đội tuyển boxing (quyền Anh) trẻ Việt Nam đã hoàn thành thi đấu giải vô địch U19, U23 châu Á 2026 và đạt được các kết quả huy chương dù vắng mặt tại chung kết.

Võ sĩ boxing trẻ Việt Nam đã thi đấu tại Indonesia vừa qua. Ảnh: ASIABOXING

Giải đấu đã khép lại với các trận chung kết nam, nữ theo từng hạng cân đối với nhóm tuổi U19 và U23 được tổ chức tại Indonesia năm nay.

Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam đã lỡ cơ hội giành quyền vào chung kết các hạng cân ở giải năm nay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giành được những tấm HCĐ được đánh giá cao về chuyên môn.

Trong lần thi đấu năm nay, đội tuyển boxing trẻ Việt Nam giành được 5 HCĐ từ thành tích thi đấu của Kim Su Lê (75kg nữ, U19), Đàm Thị Mai Anh (80kg nữ, U19), Lê Thị Quỳnh Anh (trên 81kg nữ, U19), Nguyễn Thái Ngọc (65kg nữ, U19), Vũ Thị Thơm (75kg nữ, U23).

Giải năm nay đã thu hút 329 võ sĩ của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tham gia tranh tài. Boxing trẻ Việt Nam đã tập trung cử những gương mặt chuyên môn tốt ở nhóm tuổi U19, U23 nam, nữ tham gia thi đấu. Cũng tại giải lần này, Liên đoàn boxing châu Á đã thực hiện võ sĩ tham dự nội dung nữ phải kiểm tra giới tính để đảm bảo quy định của thế giới.

Trong giải năm nay, đội tuyển boxing trẻ Việt Nam đã đăng ký 20 tuyển thủ thi đấu. Ở giải năm nay, các đội tuyển boxing Kazakhstan và Uzbekistan đã tham dự nhiều trận chung kết so với các đội tuyển khác. Võ sĩ boxing Kazakhstan vào chung kết 7 trận còn đội Uzbekistan góp mặt ở 8 trận chung kết.

MINH CHIẾN