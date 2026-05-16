Đội boxing Việt Nam giành 3 huy chương tại giải vô địch U15 và U17 châu Á 2026

Các tay đấm của đội tuyển quyền Anh (boxing) Việt Nam đã hoàn thành thi đấu giải vô địch U15 và U17 châu Á 2026 được bế mạc ở Uzbekistan.

Đội boxing trẻ Việt Nam đã giành 3 huy chương tại giải. Ảnh: VIETNAM BOXING FEDERATION

Tối ngày 15-5 theo giờ địa phương, giải đấu đã khép lại sau những trận chung kết cuối cùng. Đội boxing trẻ Việt Nam đã có tay đấm Phạm Thị Hồng Diễm góp mặt chung kết hạng cân 52kg nữ nhóm tuổi U17.

Trong trận, Hồng Diễm tập trung thi đấu để tìm cơ hội vượt qua đối thủ Yaxin Qiu (Trung Quốc). Tuy nhiên, tuyển thủ của Việt Nam không thể áp đảo và có điểm số tốt nhất. Kết thúc các hiệp đấu, trọng tài đã chấm điểm để Yaxin Qiu (Trung Quốc) chiến thắng với tỷ số 4-1 (30/27, 30/27, 29/28, 29/28, 30/27).

Thua cuộc tại chung kết, Hồng Diễm nhận HCB. Đây cũng là thành tích tốt nhất của đội tuyển boxing trẻ Việt Nam tại giải.

Trước đó, chúng ta đã có các tuyển thủ Hoàng Quỳnh Hương (80kg nữ, U17) và Trương Khánh Huyền (trên 80kg nữ, U17) giành được HCĐ.

Khép lại giải, đội tuyển boxing trẻ Việt Nam có 3 tấm huy chương. Trong giải năm nay, chúng ta đã tham dự 21 võ sĩ ở các nhóm hạng cân dành cho U15, U17 nam, nữ.

Ở bảng tổng sắp chung cuộc, chủ nhà Uzbekistan giữ vững vị trí số 1 với 9 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ trong khi Kazakhstan có vị trí hạng nhì với 8 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ. Vị trí hạng ba thuộc về Ấn Độ với 2 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ. Đội boxing trẻ Trung Quốc đứng hạng 4 với 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.

Với 1 HCB và 2 HCĐ, đội boxing trẻ Việt Nam xếp hạng 12. Toàn giải có 15 đội giành được huy chương trong các nội dung đã thi đấu.

MINH CHIẾN