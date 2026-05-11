Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền năm 2026: Khi văn hóa song hành cùng thể thao

Được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá cao, Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền từ lâu đã khẳng định vị thế số 1 ở cấp độ câu lạc bộ tại Việt Nam. Bước sang lần tổ chức thứ 15 năm 2026, giải đấu không chỉ mang đến những màn so tài rực lửa về chuyên môn mà còn tiếp tục sứ mệnh lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và con người của các địa phương đăng cai đến với bạn bè quốc tế.

Trải qua 14 mùa giải, Cúp VTV9 - Bình Điền đã đặt chân đến nhiều địa phương trên cả nước, đi qua các tỉnh thành như Tây Ninh, Ninh Bình, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Nai... Ở mỗi điểm đến, giải đấu không đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn là một ngày hội văn hóa, du lịch đa dạng màu sắc, khi có thêm các đội bóng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Kazakhstan, Thái Lan… tham dự.

Năm 2026, Tây Ninh tự hào trở thành điểm hẹn của những ngôi sao bóng chuyền nữ. Để đón chào giải đấu danh giá này, tỉnh nhà đã đầu tư nâng cấp nhà thi đấu với sức chứa 2.200 chỗ ngồi khang trang, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, ban tổ chức cũng tâm lý bố trí thêm màn hình LED lớn bên ngoài nhà thi đấu để phục vụ người hâm mộ không thể vào sân. Sự chuẩn bị chu đáo này đã khẳng định tinh thần hiếu khách, qua đó góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất và con người Tây Ninh.

Tính đặc sắc làm nên thương hiệu uy tín và tầm vóc cho Cúp VTV9 - Bình Điền trong suốt 14 mùa giải qua chính là nét duyên dáng, đậm đà bản sắc văn hoá bên lề thảm đấu. Đáng chú ý nhất là Đêm Gala truyền thống với hai điểm nhấn rực rỡ: cuộc thi "Miss Áo dài" và phần thi tài năng sân khấu (Got Talent).

Tạm gác lại những bộ đồ thể thao khỏe khoắn và những cú đập bóng uy lực, các "chân dài" bóng chuyền trong nước cũng như các nữ vận động viên quốc tế đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi hóa thân thành những thiếu nữ thướt tha, yêu kiều trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Hình ảnh những nữ tuyển thủ với chiều cao ấn tượng sải bước tự tin, tỏa sáng rực rỡ trong trang phục áo dài đã trở thành một nét chấm phá tuyệt đẹp, mang lại sự mềm mại và tôn vinh vẻ đẹp hình thể, nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ.

Bên cạnh đó, cuộc thi tài năng nghệ thuật giữa các đội bóng cũng là nơi các vận động viên gỡ bỏ áp lực thi đấu để cháy hết mình trên sân khấu. Từ ca hát, nhảy múa cho đến các tiết mục biểu diễn mang đậm phong cách văn hóa của từng quốc gia, tất cả tạo nên một đêm hội giao lưu ngập tràn tiếng cười và sự gắn kết.

Có thể nói, thông qua các hoạt động văn hóa như trình diễn áo dài và thi tài năng, Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền đã vượt xa khuôn khổ của một sự kiện thể thao đơn thuần. Giải đấu thực sự trở thành một "sứ giả" văn hoá và du lịch, khéo léo giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam không chỉ mạnh mẽ, chuyên nghiệp trong thể thao mà còn vô cùng thân thiện, duyên dáng và giàu bản sắc.

NGUYÊN PHƯƠNG