Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền 2026: Sân khấu so tài đỉnh cao

Sau 14 mùa giải ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ, Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ 15 năm 2026 đã chính thức trở lại. Không chỉ mang một diện mạo mới với quy mô lớn hơn, sự kiện năm nay còn khẳng định uy tín vượt trội, hứa hẹn trở thành bệ phóng hội nhập và là môi trường rèn luyện đỉnh cao cho các CLB trong nước.

Quy mô và uy tín của một thương hiệu

Diễn ra từ ngày 15 đến 23-5 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh, Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 quy tụ 8 CLB mạnh trong nước và quốc tế. Sự góp mặt của các khách mời chất lượng đến từ những nền bóng chuyền hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (điển hình như Gunma Green Wings hay Suwon, Giang Tô) sẽ mang đến những màn so tài mãn nhãn, giàu tính cạnh tranh.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay lên tới gần 50.000 USD cùng hệ thống danh hiệu cá nhân đa dạng, cho thấy sự đầu tư mạnh tay nhằm chuẩn hóa giải đấu theo các tiêu chí quốc tế. Đặc biệt, ban tổ chức còn ghi điểm nhờ sự đổi mới toàn diện về mặt truyền thông khi lần đầu tiên giải được phát sóng đa nền tảng, mở rộng tối đa khả năng tiếp cận khán giả.

Các giải thưởng của sự kiện năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Song hành cùng chuyên môn, các hoạt động văn hóa bản sắc và công tác thiện nguyện (tiêu biểu như việc nhà tài trợ Bình Điền trao tặng 15 căn nhà mái ấm trị giá gần 1,4 tỷ đồng tại Tây Ninh) tiếp tục củng cố uy tín và tính nhân văn của một thương hiệu thể thao lâu năm.

Từ một sân chơi thường niên, Cúp VTV9 – Bình Điền nay đã vươn mình trở thành một trong những sự kiện bóng chuyền quốc tế uy tín bậc nhất tại Việt Nam. Không chỉ mang lại những bữa tiệc thể thao thịnh soạn cho khán giả, giải đấu còn là cơ hội thuận lợi để các đội bóng trong nước cọ xát, nâng cao năng lực chuyên môn, qua đó tạo đà cho bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin vươn tầm châu lục và thế giới.

Ông Phạm Tấn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi họp báo 5-5-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dốc toàn lực cho màn so tài đỉnh cao

Với sự hiện diện của các đối thủ quốc tế đẳng cấp, Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 được giới chuyên môn đánh giá là "thuốc thử liều cao", một đấu trường cọ xát tuyệt vời để các đại diện Việt Nam nâng cao bản lĩnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của giải đấu, các CLB quốc nội đều đang tích cực mài giũa đội hình và có những bước chạy đà kỹ lưỡng.

Năm nay, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An thể hiện rõ tham vọng cải thiện thành tích (từng xếp hạng 4 năm 2024). Bất chấp nhiều đồn đoán trước thềm giải đấu, đại diện đội bóng khẳng định tiếp tục đặt niềm tin vào 2 ngoại binh chất lượng người Cuba là Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy và chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáng chú ý, sự trở lại của ngôi sao chủ công Trần Thị Thanh Thúy cùng dàn nội binh quen thuộc như Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Kim Thoa, Lữ Thị Phương, Lê Như Anh, Nguyễn Lan Vy, Thảo Nguyên… hứa hẹn sẽ giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sở hữu sức mạnh tấn công đáng gờm.

Trong khi đó, đương kim Á quân của giải là Ninh Bình cũng không hề kém cạnh trong khâu chuẩn bị. Nhằm khỏa lấp những khoảng trống về lực lượng sau khi nhiều trụ cột (Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh…) chia tay từ đầu năm, HLV Thái Thanh Tùng cho biết đội bóng đang tiến hành thuê tăng cường một ngoại binh chất lượng đến từ Thái Lan thi đấu ở vị trí chủ công.

Ngoại binh Lianet García Anglada tiếp tục sát cánh cùng VTV Bình Điền Long An ở giải đấu năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Về nội binh, Ninh Bình đón chào sự trở lại của tay đập Nguyễn Thị Uyên (người vừa vô địch Cúp Hùng Vương 2026) để sát cánh cùng dàn sao như Lưu Thị Huệ, Đinh Thị Thúy... Nằm ở Bảng B cùng các đối thủ sừng sỏ như Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc), Ninh Bình chắc chắn sẽ phải nỗ lực hết mình để bảo vệ vị thế của mình.

NGUYÊN PHƯƠNG