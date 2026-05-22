Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội Hà Nội giành hạng ba

Năm nay, các tay đập Hà Nội lần đầu tham dự giải đấu nhưng đã có kết quả hạng bac hung cuộc ở Tây Ninh.

Cầu thủ Hà Nội và Ninh Bình đã thi đấu quyết liệt ở trận tranh hạng ba. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận tranh hạng ba của giải đấu đã khép lại vào tối muộn ngày 22-5 để khán giả được theo dõi cuộc so tài quyết liệt giữa đội Hà Nội và Ninh Bình.

Đây là trận đấu quyết định về kết quả chung cuộc, vì thế HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) và Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) đều quyết tâm đưa ra đội hình tốt nhất thi đấu. Trong trận, Hà Nội chờ đợi phong độ của 2 mũi tấn công Vi Thị Như Quỳnh và Bùi Thị Ánh Thảo, Đoàn Thị Xuân để tìm cơ hội áp đảo đối thủ trong khi Ninh Bình có các mũi tấn công Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ và Kittika.

Ván đầu đã diễn ra với thế trận cân bằng. Trong ván này, cầu thủ Ninh Bình thể hiện sự bình tĩnh để nhiều thời điểm dẫn điểm trước đối thủ. Dẫu thế, cầu thủ Hà Nội vẫn là người chơi hiệu quả để vượt lên có chiến thắng 25/22.

Trong ván thứ 2, thế trận có sự áp đảo của đội Hà Nội khi các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kết thúc các tình huống tấn công với sự chính xác đúng như chờ đợi. Vì thế, đội Hà Nội giành chiến thắng 25/16.

Tuy nhiên tại ván thứ 3, HLV Thái Thanh Tùng và Ban huấn luyện điều chỉnh cự ly cho cầu thủ của mình tốt nhất. Vì thế, các tay đập Ninh Bình chơi tự tin để khắc chế được các tình huống tấn công từ 2 biên của tay đập Hà Nội. Với chiến thuật hợp lý và sự hiệu quả ở phòng thủ, đội Ninh Bình đã thắng 25/23.

Dẫu vậy, đội Ninh Bình lại không giữ được ưu thế bằng tinh thần chiến thắng này. Trong ván thứ 4, cầu thủ hai bên đã giằng co quyết liệt từng điểm để tìm cơ hội vượt lên. Trong các điểm quyết định cuối cùng, cầu thủ Hà Nội đã giành được chiến thắng 25/22.

Chung cuộc, đội Hà Nội thắng 3-1 để có vị trí hạng ba năm nay. Đây là lần đầu tiên, đội nữ Hà Nội dự Cúp VTV9-Bình Điền và có thành tích huy chương.

MINH CHIẾN