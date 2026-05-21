Chuyên gia thể lực Karl Lim kịp hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ tiếp tục có mặt tại Việt Nam để làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia khi bắt đầu tập luyện thời gian tới.

Thông tin mà SGGP có được, dự kiến chuyên gia Karl Lim sẽ trở lại Việt Nam làm việc vào ngày 25-5 sắp tới. Đây sẽ là thời điểm đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hội quân tập huấn chuẩn bị cho AVC Cup 2026.

Việc ký hợp đồng mời ông Karl Lim tiếp tục làm việc với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng để có sự hỗ trợ tốt nhất công tác huấn luyện thể lực dành cho các tuyển thủ.

Năm 2025 là thời điểm ông Karl Lim chính thức tham gia Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi đó, vị chuyên gia thể lực này làm việc với đội bóng trong 6 tháng, chia theo 2 giai đoạn. Chuyên gia Karl Lim đã xây dựng các bài tập tăng cường thể lực cho VĐV và đã đồng hành cùng Ban huấn luyện trong nhiều giải quốc tế. Kết thúc SEA Games 33-2025, chuyên gia Karl Lim đã về nước.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục được sự đầu tư để chuẩn bị tốt nhất trước khi làm các nhiệm vụ quốc tế. ACV Cup 2026 sẽ diễn ra tại Philippines từ ngày 6-6 đến 14-6. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giải với vai trò là đội đương kim vô địch giải. Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các trợ lý Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

14 tuyển thủ được tập trung tại giai đoạn thứ nhất năm 2026 của đội tuyển để làm nhiệm vụ AVC Cup 2026 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

BOX: Đội chủ nhà Philippines đã công bố danh sách tập huấn 26 tuyển thủ chuẩn bị cho các giải quốc tế năm 2026. Trong danh sách, nhiều gương mặt lần đầu được góp mặt đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines. Đội nữ Philippines là á quân AVC Cup 2025. Năm nay, đội bóng là chủ nhà AVC Cup 2026.

MINH CHIẾN