Nụ cười chiến thắng của các “chân dài” VTV Bình Điền Long An

Chiến thắng tại trận cuối của vòng bảng đã giúp các cô gái VTV Bình Điền Long An vào bán kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026 và tất cả cùng vỡ òa cảm xúc trên sân.

Thanh Thúy và đồng đội phấn khích sau chiến thắng trước Binh chủng Thông tin. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay khi trận đấu với đội Binh chủng Thông tin khép lại, Ban huấn luyện và cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã ôm nhau trong cảm xúc thăng hoa nhất. Dễ hiểu, HLV Ngọc Hoa và từng cầu thủ rất tập trung cho trận đấu.

Đồng thời, đội bóng chủ nhà không muốn lỡ cơ hội lọt sâu vào trận cuối cùng của giải. Chiến thắng giúp đội VTV Bình Điền Long An vào bán kết cũng xem như nhiệm vụ đã hoàn thành được một nửa chặng đường tại Tây Ninh năm nay.

Trong chiến thắng ở tối ngày 17-5, mỗi cầu thủ trên sân đều có niềm vui chung cùng đội bóng. Và trên gương mặt họ, nụ cười rạng rỡ mang đến tinh thần phấn khích nhất.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa hạnh phúc của cầu thủ VTV Bình Điền Long An ở tối ngày 17-5:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)