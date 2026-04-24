Đội VTV Bình Điền Long An lỡ hẹn trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026

Đội VTV Bình Điền Long An không có chiến thắng tại trận bán kết Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: VFV

Tối ngày 24-4 tại Phú Thọ, trận bán kết thứ 2 của nội dung nữ là cuộc so tài giữa đội VTV Bình Điền Long An với Hóa chất Đức Giang.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) đều thận trọng chuẩn bị đội hình ra sân. Bởi lẽ, đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định. Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An tin tưởng vào mũi chủ công Trần Thị Thanh Thúy cùng 2 ngoại binh Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz.

Ván thứ nhất khởi đi với cuộc giằng co từng điểm số giữa 2 bên. Cầu thủ Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An đều giành điểm khi có lợi thế phát bóng. Từng điểm số được 2 bên giành giật quả mỗi quả đập bóng tấn công ghi điểm. Tại ván này, đội VTV Bình Điền Long An vượt lên thắng 27/25. Tuy nhiên, các tay đập của VTV Bình Điền Long An lại không giữ được ưu thế ở ván tiếp theo. Vì thế tại ván 2, đội Hóa chất Đức Giang thắng 25/22.

Trong các ván tiếp theo, từng pha phối hợp chiến thuật của 2 đội tạo nên cuộc giằng co điểm hấp dẫn. Tuy nhiên, các mũi đánh Trà My, Thanh Thúy hay Lianet García Anglada và Regla Martínez Ortiz lại không tạo được ưu thế trước đối thủ. Bên kia mành lưới, đội Hóa chất Đức Giang tỏ ra vượt trội hơn khi có 2 mũi phụ công đang đạt phong độ cao là Lý Thị Luyến, Trần Thị Bích Thủy. Họ đã làm nên hàng chắn sát lưới hiệu quả cho đội Hóa chất Đức Giang. Các ván 3 và 4 của trận đấu khép lại với chiến thắng cho Hóa chất Đức Giang với điểm số 25/20 và 25/23.

Chung cuộc, đội Hóa chất Đức Giang thắng 3-1 và giành quyền vào chung kết Cúp Hùng Vương 2026. Với đội VTV Bình Điền Long An, việc để thua tại bán kết là điều đáng tiếc của Ban huấn luyện đội bóng này.

MINH CHIẾN