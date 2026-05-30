Hai tuyển thủ Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ và sự trở lại đáng chờ đợi

Hai gương mặt được suất trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị AVC Cup 2026 là Đinh Thị Thúy và Đoàn Thị Xuân đều được đánh giá xứng đáng với phong độ hiện tại.

Chủ công Đinh Thị Thúy là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị AVC Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đinh Thị Thúy nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn áp lực

Bày tỏ cảm xúc khi được trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại đợt tập trung ở danh sách 14 tuyển thủ sẽ tham dự AVC Cup 2026, chủ công Đinh Thị Thúy cho rằng: “Đây là đợt tập huấn giá trị với tôi. Tôi được trở lại tập luyện với các đồng đội, dù mình đã từng thi đấu trước đây, nhưng tôi vẫn thấy có áp lực. Bản thân tôi sẽ nỗ lực để hòa nhịp lối chơi của đội bóng được Ban huấn luyện xây dựng”.

Sau 3 năm, Đinh Thị Thúy được cơ hội trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Lần gần nhất tay đập được HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội lên đội tuyển là năm 2023, khi tham dự giải VTV Cup 2023. Sau 3 năm kể từ đó, kinh nghiệm và phong độ của Đinh Thị Thúy vẫn được giữ ổn định. Thậm chí, Đinh Thị Thúy vẫn được Ban huấn luyện đội nữ Ninh Bình tin tưởng là chỗ dựa tinh thần tốt để cùng tập thể đạt được nhiều thành tích trong giải vô địch quốc gia.

Một năm trước, Đinh Thị Thúy và đội bóng của mình đã có ngôi á quân giải vô địch quốc gia 2025. Lúc đó, đội nữ Ninh Bình không được dự báo có khả năng lọt vào trận chung kết. Đinh Thị Thúy là 1 trong những cầu thủ đóng góp nhiều vào kết quả trên. Bước vào tuổi 28, Đinh Thị Thúy đang có được điều quý giá nhất là kinh nghiệm.

Qua nhiều mùa giải, chủ công này có những sự tích lũy tốt nhất cho bản thân khi được thi đấu ở trình độ cao. Tay đập từng chia sẻ, bóng chuyền là môn thể thao đồng đội nhưng mỗi cá thể VĐV cũng phải hoàn thiện tốt kỹ thuật thì mới làm nên một tập thể tốt.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn lực lượng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dựa trên phong độ của cầu thủ đã thể hiện tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Chủ công Đinh Thị Thúy có phong độ đảm bảo chuyên môn và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cần ở tay đập này là tinh thần thi đấu.

Đoàn Thị Xuân trở lại đầy quyết tâm

Đoàn Thị Xuân (2) đã được trao cơ hội khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối chuyền Đoàn Thị Xuân đã có cơ hội được lựa chọn vào danh sách 14 người chính thức tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Tiếc rằng, tuyển thủ lỡ nhịp do chấn thương. Cô đã không kịp tham dự đợt tập huấn cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước khi xác định lực lượng chính thức sang Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025.

Đánh giá về năng lực và tinh thần thi đấu của Đoàn Thị Xuân, các HLV trực tiếp làm việc cùng tay đập này như HLV Bùi Huy Sơn (đội nữ Thanh Hóa) và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (đội nữ Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam) ghi nhận tác phong tập luyện, tính kỷ luật và sự quyết tâm luôn cống hiến là không thể chê trách. Năm nay, Đoàn Thị Xuân may mắn được cơ hội thi đấu thuê cho đội nữ Hà Nội tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đó là dịp để HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá kỹ hơn phong độ của cô. Cũng từ đây, Đoàn Thị Xuân nhận suất trở lại đội tuyển quốc gia tham dự AVC Cup 2026.

Tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) khi khép lại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026, Đoàn Thị Xuân từng trao đổi rằng: “Với bản thân thôi, mình phải giữ được sự tập trung khi đứng trên sân thì có như thế mới làm tốt nhất chiến thuật được đặt ra. Tôi luôn giữ cho mình quyết tâm trong tất cả các trận đấu và trước mọi đối thủ”.

Đội hình 14 cầu thủ tham dự AVC Cup 2026 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân. AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6-6 tới 14-6.

MINH CHIẾN