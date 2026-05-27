Chủ công Trần Thị Thanh Thúy nhiều khả năng sẽ trở lại giải chuyên nghiệp Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy sẽ có những cơ hội sang Nhật Bản ở giai đoạn tiếp theo.

Đại diện đội VTV Bình Điền Long An đã trao đổi cùng SGGP ngày 27-5 cho biết: “Hiện tại, Thanh Thúy đang tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau Cúp VTV9-Bình Điền 2026, kế hoạch thi đấu chuyên môn của cầu thủ này vẫn đang được tính toán. Cơ hội trở lại Nhật Bản tiếp tục thi đấu vẫn rộng mở với Thanh Thúy và đội bóng tạo điều kiện tối đa để cầu thủ được phát triển chuyên môn tốt nhất”. Không loại trừ, Thanh Thúy sẽ sang Nhật Bản tiếp tục thi đấu.

Mùa giải mới 2026/2027 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản dự kiến khởi tranh vào tháng 10 năm nay và sẽ kết thúc vào tháng 4-2027.

Thanh Thúy đã khoác áo đội Gunma Green Wings thi đấu mùa giải 2025/2026. Cô đã sang Nhật Bản thi đấu từ tháng 10-2025 và sau khi kết thúc chương trình thi đấu với đội bóng này, Thanh Thúy về nước vào tháng 4-2026.

Khi Thanh Thúy và Gunma Green Wings tiến tới làm việc năm ngoái, hợp đồng trước mắt là 1 mùa giải. Sau 1 mùa giải, các bên sẽ tiếp tục thảo luận để tìm tiếng nói chung trong mùa giải tiếp theo. Cũng không loại trừ, Thanh Thúy nhận được sự quan tâm từ những đội bóng khác tại giải quốc gia Nhật Bản. Trước đây, cô từng thi đấu cho đội PFU Blue Cats. Đồng thời, đội PFU Blue Cats đã ký thỏa thuận đối tác với đội VTV Bình Điền Long An.

Đội bóng chuyền nữ Gunma Green Wings (Nhật Bản) vừa tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh.

Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Tay đập đã nhận danh hiệu cầu thủ toàn diện tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Năm ngoái, do sang Nhật Bản thi đấu, Thanh Thúy đã vắng mặt trong đội hình VTV Bình Điền Long An thi đấu vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2025. Nếu Thanh Thúy tiếp tục sang Nhật Bản thời gian sắp tới, dự kiến cô sẽ vắng mặt tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2026. Ngoài ra, thể thao Tây Ninh sẽ chuẩn bị lực lượng tham dự môn bóng chuyền nữ trong nhà (nòng cốt là cầu thủ VTV Bình Điền Long An) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ban huấn luyện sẽ phải tính toán lực lượng chuẩn bị cho chương trình quan trọng này.

Vòng 2 giải vô địch quốc gia 2026 sẽ thi đấu tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10.

MINH CHIẾN