Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không đi tập huấn nước ngoài

Do lịch trình thi đấu dày đặc nên gần như chắc chắn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không tập huấn ở nước ngoài trong thời gian chuẩn bị chuyên môn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tập luyện trong nước ở năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP ngày 27-5, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết: “Có thể thấy chương trình các nhiệm vụ quốc tế của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đan xen nhau liên tục trong thời gian từ tháng 6 tới tháng 9. Ban huấn luyện cũng xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn nhưng việc tập huấn nước ngoài sẽ không kịp thời gian. Bởi lẽ, việc tập huấn phải mang lại sự đảm bảo chuyên môn. Vì thế, chúng tôi thấy rằng các cầu thủ sẽ tập trung tập luyện trong nước sau đó tham dự các giải đấu quốc tế với sự liên tục sẽ phù hợp quá trình chuẩn bị”.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố lịch trình thi đấu 4 giải quốc tế của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong giai đoạn tập trung gồm AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6, SEA V.League 2026 (chặng 1 tại Việt Nam từ ngày 31-7 tới 2-8; chặng 2 tại Thái Lan từ ngày 7-8 tới 9-8), VTV Cup 2026 tại Việt Nam từ ngày 8-8 tới 15-8, giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc (từ ngày 21-8 tới 30-8) và ASIAD 20 tại Nhật Bản từ ngày 16-9 tới 22-9.

Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng xây dựng kế hoạch tập huấn Nhật Bản để chuẩn bị SEA Games 33-2026.

Tuy vậy, kế hoạch không thực hiện do ở thời điểm chúng ta dự kiến tập huấn, nhiều đội bóng tại Nhật Bản đang tham dự giải vô địch quốc gia do đó thiếu đối tác cọ xát tập luyện tăng cường chuyên môn. Vì thế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tập huấn trong nước năm 2025.

Dù vậy, các cầu thủ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã được tăng cường chuyên môn đáng kể khi dự nhiều giải quốc tế ở năm 2025 như AVC Cup 2025, VTV Cup 2025, SEA V.League 2025, giải vô địch thế giới 2025 và chương trình tập huấn Việt Nam – Kenya – Tây Ban Nha sau đó là thi đấu SEA Games 33-2025.

Trước mắt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Trong sự chuẩn bị chuyên môn sau AVC Cup 2026, Ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục tập huấn.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết sẽ có những tính toán nhân sự để tiếp tục tập trung vào tháng 6 nhằm đầy đủ quân số chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc gia. 14 tuyển thủ đang tập luyện tại giai đoạn đầu tiên năm 2026 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân. Ngày 3-6, đội sang Philippines.

MINH CHIẾN