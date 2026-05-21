Bóng chuyền

Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An vào chung kết

SGGPO

Giới chuyên môn đã bất ngờ khi các tay đập của VTV Bình Điền Long An thi đấu vượt trội để giành chiến thắng tại trận bán kết để có suất chung kết tại Tây Ninh năm nay.

Trận bán kết đã diễn ra với nhiều tình huống quyết định về chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trận bán kết đã diễn ra với nhiều tình huống quyết định về chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn ngày 21-5 tại Tây Ninh, trận bán kết thứ 2 của giải đấu là cuộc so tài giữa đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An và Hà Nội. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã không như nhiều người dự liệu. Bởi lẽ, người hâm mộ chờ đợi một cuộc giằng co hấp dẫn giữa cầu thủ 2 bên.

Tuy nhiên, HLV Ngọc Hoa và các học trò đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn về chuyên môn và là những người luôn dẫn điểm. Đội hình của VTV Bình Điền Long An vẫn tập trung vào các mũi tấn công quan trọng với chủ công Trần Thị Thanh Thúy, ngoại binh Ortiz, đối chuyền Trà My, phụ công Như Anh, Lữ Thị Phương.

Phải thấy rằng, đội trưởng đồng thời là cầu thủ chuyền hai chính Võ Thị Kim Thoa đã thi đấu với phong độ cao nhất. Từ các đường bóng điều phối của Kim Thoa, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An có tầm bóng thuận lợi để đập tấn công ghi điểm chính xác.

3a.jpg
Các tay đập VTV Bình Điền Long An đã áp đảo được hàng chắn đội Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên kia mành lưới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có đủ những con người tốt nhất ra sân. Trong đó, cặp chủ công Ánh Thảo, Như Quỳnh được chờ đợi sẽ tạo ra sức mạnh để áp đảo hoàn toàn hàng chắn đội VTV Bình Điền Long An. Tiếc rằng, các tay đập của nữ Hà Nội chưa đạt được độ chính xác cao nhất.

Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội VTV Bình Điền Long An. Tỷ số ván lần lượt là 25/20, 25/19, 25/17. Thắng lợi giúp đội VTV Bình Điền Long An góp mặt trận chung kết giải năm nay tại Tây Ninh. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ đọ sức với đội Giang Tô (Trung Quốc) tại trận chung kết.

1a.jpg
Niềm vui chiến thắng của đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DP

Thua tại bán kết, đội Hà Nội sẽ gặp đội Ninh Bình để tranh vị trí hạng 3 giải năm nay.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 bóng chuyền VTV Bình Điền Long An Hà Nội Nguyễn Tuấn Kiệt Nguyễn Thị Ngọc Hoa Vi Thị Như Quỳnh Trần Thị Thanh Thúy

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn