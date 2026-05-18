Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu tập huấn từ ngày 18-5

Hôm nay, thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân hướng tới tập luyện chuẩn bị để làm mới chuyên môn.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 18-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mục tiêu Đông Nam Á hay châu Á?

Theo chương trình tập huấn, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bắt đầu hội quân từ hôm nay 18-5 với 18 tuyển thủ. Đợt tập luyện của năm 2026 được xác định để đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam làm lại chuyên môn, hướng tới có thành tích quốc tế.

Giới chuyên môn vẫn đặt những câu hỏi về sự khả thi trước mục tiêu được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 8 đã đề ra: “SEA Games 34-2027 sẽ có 1 trong 2 đội tuyển nam, nữ phấn đấu đạt HCV. Tại ASIAD 21 năm 2030, đội tuyển bóng chuyền nam vào top 8”.

Sau SEA Games 33-2025, người hâm mộ và giới chuyên môn đã bày tỏ nhiều ý kiến để nhà quản lý bóng chuyền Việt Nam cần sự chuyển biến về chuyên môn. Từ đó, thành tích sẽ được thay đổi thực chất. Trong 3 năm gần nhất, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có HCB tại SEA Games 31-2022, HCĐ tại SEA Games 32-2025 và hạng 4 tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên ở cấp độ châu Á, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không có cơ hội thi đấu ASIAD 19 năm 2023. Trong giải đấu AVC Cup (tiền thân là AVC Challenge Cup), thành tích của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam mới tạm dừng ở mức vừa phải.

Việc chọn chuyên gia làm người xây dựng chuyên môn và trực tiếp huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là một trong những bước đầu tiên giúp Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cải thiện dần thành tích thi đấu quốc tế. Dù vậy, chúng ta phải chờ thời gian để có thành quả sau quá trình huấn luyện.

Sàng lọc kỹ càng

Tuyển thủ Phạm Quốc Dư tiếp tục được tập huấn năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập huấn khoảng 4 tháng ở năm nay. Thời gian đủ để Ban huấn luyện của năm 2026 lựa chọn những con người phù hợp chuẩn bị dần cho kế hoạch năm 2027 và 2028.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ góp mặt SEA V.League 2026 và ASIAD 20. 18 gương mặt tập huấn lúc này gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Lý Văn Chường, Đào Xuân VIệt, Tăng Ngọc Hiếu.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ sàng lọc lực lượng và có thể bổ sung thêm tuyển thủ trong giai đoạn tập luyện nối tiếp vào tháng 6. “HLV trưởng sẽ là người quyết định chuyên môn của đội tuyển quốc gia. Việc chọn cầu thủ sẽ thực hiện theo mục tiêu xây dựng chuyên môn của HLV trưởng”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao đổi.

Dễ thấy, lực lượng 18 cầu thủ tập trung đợt thứ nhất năm 2026 còn nhiều gương mặt từng chuẩn bị và dự SEA Games 33-2025. Về cơ bản, các tuyển thủ được tập trung đã thể hiện phong độ tốt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Bóng chuyền nam Việt Nam đau đáu cơ hội khẳng định chuyên môn nhằm vượt qua các đội Thái Lan, Indonesia và Philippines giành vị trí số 1 Đông Nam Á. Vì thế, việc chọn lực lượng có chiều sâu chuyên môn sẽ quyết định cơ bản tới mục tiêu này.

Năm nay, chương trình tập huấn của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 18-5 tới 5-10 tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

MINH CHIẾN