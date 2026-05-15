Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn 14 cầu thủ cho AVC Cup 2026

Cục TDTT Việt Nam đã chính thức thành lập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giai đoạn đầu năm 2026 để tham dự AVC Cup 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn 14 cầu thủ từ ngày 25-5. Ảnh: VFV

Theo đề xuất từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Cục TDTT Việt Nam chính thức thành lập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giai đoạn thứ nhất năm 2026.

Trong lần tập trung này, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ tập trung 14 tuyển thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

Đáng chú ý, lần đầu tiên đội Binh chủng Thông tin không có tuyển thủ được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chương trình tập huấn của đội tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 25-5. Đồng nghĩa, các cầu thủ được tập huấn ngay sau khi Cúp VTV9-Bình Điền 2026 khép lại.

Ở đợt tập trung này, giới chuyên môn chú ý khi có sự trở lại của 2 gương mặt nhiều kinh nghiệm là chủ công Đinh Thị Thúy và đối chuyền Đoàn Thị Xuân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6. Đây là giải đấu mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vai trò đương kim vô địch. Sau khi đội tuyển được thành lập, các tuyển thủ sẽ được tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Trong năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có nhiều nhiệm vụ quốc tế và AVC Cup 2026 là chương trình khởi đầu.

MINH CHIẾN