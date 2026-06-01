Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: 5 giải đấu và 1 mục tiêu trọng tâm

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chuyên môn của mình năm 2026 bằng giải AVC Cup 2026 nhưng trên hết tất cả các nhiệm vụ cùng hướng đến 1 mục tiêu trọng tâm là ASIAD 20.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện khẩn trương trước khi sang Philippines.

“Tinh thần của toàn đội đang giữ ở sự ổn định và tốt nhất. Mỗi cầu thủ đều xác định nhiệm vụ mình sẽ thực hiện và chúng tôi cố gắng tập trung thi đấu trong từng giải. Dĩ nhiên, ASIAD 20 là đấu trường rất quan trọng của chúng ta năm nay”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bày tỏ.

Còn 2 ngày nữa, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường tới Philippines dự AVC Cup 2026. Tuy nhiên, các buổi tập chuyên môn vẫn được thực hiện khẩn trương. Dễ nhận thấy ở từng buổi tập luyện, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện yêu cầu cầu thủ phải có sự tập trung và tránh chấn thương.

14 cầu thủ trong đội hình là 14 tính cách khác nhau. Nhưng trên hết, họ đang có sự gắn kết để tạo nên 1 tập thể tốt nhất. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng bày tỏ rằng hành trình thi đấu từng giải từ nay tới trước ASIAD 20 sẽ trải qua những cấp độ khác nhau nhưng đó là từng cuộc kiểm tra chuyên môn kỹ lưỡng nhất.

Nhìn vào lịch trình thi đấu năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 5 tháng chuẩn bị và kết hợp thi đấu chuyên môn (từ tháng 6 tới tháng 10).

5 tháng đấu sẽ trải qua 5 giải đấu quan trọng gồm AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6, SEA V.League 2026 (chặng 1 tại Việt Nam từ ngày 31-7 tới 2-8; chặng 2 tại Thái Lan từ ngày 7-8 tới 9-8), VTV Cup 2025 từ ngày 8-8 tới 15-8, giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc (từ ngày 21-8 tới 30-8) và ASIAD 20 tại Nhật Bản từ ngày 16-9 tới 22-9. Nhiệm vụ ASIAD 20 là trọng tâm nhưng từng giải đấu để làm tiền đề hướng tới cuộc tranh tài này vẫn có mục tiêu thành tích cụ thể.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không ngần ngại cho rằng, nếu cầu thủ không có được một tinh thần quyết chiến thì sẽ khó hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra. “Bài toán thể lực có thể sẽ là yếu tố khiến nhiều người lo lắng nhưng chúng tôi hiểu rằng cầu thủ Việt Nam sẽ nỗ lực làm tốt nhất trong điều kiện tập luyện của chúng ta”, đại diện Ban huấn luyện bày tỏ thêm.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin chuẩn bị cho các cầu thủ.

3 năm trước, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 4 giải vô địch châu Á 2023 và hạng 4 đấu trường ASIAD 19. Nhiệm vụ của năm nay là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là giữ vững kết quả trên.

Ở buổi tập áp chót của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (ngày 1-6) trước khi sang Philippines, từ ghi nhận thực tế, cầu thủ Việt Nam thể hiện sự khẩn trương hoàn thành các bài tập chuyên môn nhưng tất cả cùng thận trọng cho biết sẽ chưa sớm nói trước được điều gì bởi thực tế thi đấu sẽ quyết định tất cả.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung 14 tuyển thủ dự AVC Cup 2026 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân. Ngày 3-6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Philippines tranh tài. Giải AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6-6 tới 14-6.

