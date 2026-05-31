Đội nữ TPHCM góp mặt trong 16 đại diện vào vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2026

Vòng bảng của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 đã kết thúc để nhà tổ chức tìm ra 16 đội bóng xuất sắc nhất dự vòng chung kết.

HLV Trần Hiền và đội nữ TPHCM đã thi đấu hiệu quả tại Điện Biên vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

60 trận đấu của vòng bảng giải năm nay đã khép lại sau những cuộc tranh tài ở Điện Biên. Khép lại ngày cuối cùng 30-5, Ban tổ chức đã chọn ra 16 đội (8 nam, 8 nữ) xuất sắc nhất nhận suất vào vòng chung kết năm nay. Vòng bảng của giải đấu năm nay đã có 24 đội tham gia (13 nam, 11 nữ).

Từ các trận đấu vòng bảng, 8 đội nữ đã giành quyền vào vòng chung kết gồm TPHCM, Thái Nguyên, Trẻ Binh chủng Thông tin, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Phòng, Quảng Ninh.

8 đội nam có thành tích tốt nhất để nhận suất vào vòng chung kết gồm Trẻ Đà Nẵng, Quân khu 3, Trẻ Biên Phòng, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an Phú Thọ, Hà Tĩnh.

Năm nay, đội nữ TPHCM với quyết tâm thi đấu để hướng tới lọt vào trận chung kết của giải hạng A toàn quốc 2026 đã thi đấu tập trung và quyết tâm ở Điện Biên. Các học trò của HLV Trần Hiền đã toàn thắng cả 5 trận ở vòng bảng trước các đối thủ Thái Nguyên, Trẻ Binh chủng Thông tin, Vĩnh Long, Phú Thọ, Trẻ Hà Nội và giành suất vào vòng chung kết thuyết phục. Giới chuyên môn đánh giá, sau khi 8 đội bóng đã được xác định góp mặt vòng chung kết, nội dung nữ của giải năm nay sẽ hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính để tranh suất thăng hạng.

Vòng chung kết của giải đấu được tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 17 tới 27-12. Điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 chỉ trao 1 suất nam, 1 suất nữ thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2027 đối với đội nam, nữ vô địch giải năm nay.

Đội nữ Trẻ Binh chủng Thông tin đã giành suất góp mặt vòng chung kết giải hạng A năm nay. Ảnh: BCTT

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quy định tại Điều lệ giải đấu cho phép các đội được chuyển nhượng 2 VĐV lên thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2026.

Đồng thời, điều lệ giải đấu ghi rõ: “Các đội bóng thi đấu ở giải hạng A toàn quốc 2026 được phép chuyển nhượng 2 VĐV nước ngoài, không trùng với VĐV nước ngoài đang thi đấu cho các đội tại giải vô địch quốc gia 2026. Trong mọi thời điểm, chỉ 1 VĐV nước ngoài được thi đấu trong sân. Nếu VĐV nước ngoài đang được thay bằng VĐV libero thì tính là VĐV nước ngoài đang ở ngoài sân. Thủ tục thuê VĐV nước ngoài theo quy định chuyển nhượng VĐV của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

MINH CHIẾN