Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chia 2 đội hình dự các giải quốc tế vào tháng 8

Trong tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có lịch thi đấu dày đặc do vậy, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải tính phương án lực lượng phù hợp.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có những phương án nhân sự chuẩn bị của năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 25-5, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố lịch trình thi đấu 4 giải quốc tế quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong giai đoạn tập trung gồm AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6-6 tới 14-6, SEA V.League 2026 (chặng 1 tại Việt Nam từ ngày 31-7 tới 2-8; chặng 2 tại Thái Lan từ ngày 7-8 tới 9-8), giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc (từ ngày 21-8 tới 30-8) và ASIAD 20 tại Nhật Bản từ ngày 16-9 tới 22-9.

Tuy nhiên ở giai đoạn tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn thực hiện 1 nhiệm vụ giải quốc tế tổ chức trên sân nhà là VTV Cup 2026. Theo tìm hiểu của SGGP, giải đấu này sẽ tổ chức tại Vĩnh Phúc (Phú Thọ) và sẽ thu hút một số đội bóng quốc tế tới Việt Nam tranh tài.

Trong tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung lực lượng cho 2 nhiệm vụ trọng tâm là SEA V.League 2026 và giải vô địch châu Á 2026. Nguồn tin của SGGP cho biết, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn giao nhiệm vụ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đảm bảo lực lượng thi đấu tại giải quốc tế ở Vĩnh Phúc (Phú Thọ). Giải đấu này dự kiến diễn ra trong tháng 8 (từ ngày 8-8 tới 15-8).

Chính vì vậy, gần như chắc chắn Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải bổ sung lực lượng cầu thủ tăng cường tập huấn sau AVC Cup 2026. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện sẽ phải chia lực lượng 2 đội hình để góp mặt từng giải đấu trên.

Điều này không bất ngờ với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm 2023 khi giải đấu quốc tế của nhà đài từng diễn ra ở Lào Cai, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã xây dựng 2 đội hình gồm Việt Nam 1 và Việt Nam 2 tham dự giải. Trong giải đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 đã thắng Việt Nam 2 tại chung kết để giành cúp vô địch.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có đủ lực lượng tham dự các giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại một số kỳ chuẩn bị cho giải SEA V.League các năm 2023 và 2024, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng xây dựng lực lượng 2 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt mỗi chặng đấu do cân đối quân số cho các nhiệm vụ quốc tế diễn ra cùng thời điểm.

Tại đợt tập huấn giai đoạn thứ nhất của năm 2026 để tham dự AVC Cup 2026 ở Philippines, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt có 14 cầu thủ gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

MINH CHIẾN