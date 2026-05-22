Lịch thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 ngày 22-5

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 tại Tây Ninh.

Hôm nay 22-5 là ngày áp chót của Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Khán giả Tây Ninh cùng người hâm mộ cả nước sẽ có cơ hội theo dõi trận đấu tranh hạng 3 là cuộc đối đầu giữa đội Ninh Bình với Hà Nội. Đây chắc chắn là cuộc so tài được nhiều người chú ý.

Tại vòng bảng, đội Hà Nội đã bất ngờ thua 1-3 trước Ninh Bình sau khi sử dụng nhiều gương mặt trẻ trong đội hình. Ở cuộc tái đấu lần này, chắc chắn HLV cả 2 bên cùng thận trọng bởi đây là cơ hội cuối cùng để họ và cầu thủ đủ khả năng giành thành tích tại Tây Ninh. Cầu thủ 2 bên đều muốn có chiến thắng cho mình.

Với đội nữ Hà Nội, chuyên môn vẫn được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng ở phong độ của chủ công Vi Thị Như Quỳnh. Mũi đánh hàng đầu này của đội nữ Hà Nội đang là người quyết định trực tiếp tới việc thành, bại của đội đội bóng trong những trận đấu quyết định. Bởi lẽ, nếu Như Quỳnh ghi điểm hiệu quả, đội nữ Hà Nội sẽ chiếm ưu thế và ngược lại.

Với đội nữ Ninh Bình, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ giữ tinh thần thi đấu thoải mái tại trận tranh hạng 3.

Chỉ tiêu vào bán kết của đội bóng cố đô Hoa Lư đã hoàn thành tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Dù thế, với cơ hội cuối cùng ở trận tranh hạng 3, lần lượt Nguyễn Thị Uyên, Lưu Thị Huệ, Kuttika… vẫn chơi hết khả năng để có được kết quả tốt nhất. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20 giờ.

Trước đó, đội Suwon (Hàn Quốc) sẽ gặp đội Ngân hàng Công Thương để tranh hạng 7. Trận đấu được tổ chức lúc 17 giờ.

Lịch thi đấu Ngày 22-5

17 giờ 00: Suwon – Ngân hàng Công Thương (tranh hạng 7)

20 giờ 00: Ninh Bình – Hà Nội (tranh hạng 3)

MINH CHIẾN