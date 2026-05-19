Chủ công Trần Thị Thanh Thúy là “máy ghi điểm” tại vòng bảng Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Tay đập của đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An được thống kê có thành tích ghi điểm xuất sắc nhất tại vòng vòng của giải đấu năm nay.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy ghi điểm nhiều nhất đến lúc này.

Số liệu thống kê từ bộ phận chuyên môn Ban tổ chức Cúp VTV9-Bình Điền 2026 cho thấy, chủ công Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất trong các tay đập đã thi đấu vòng bảng tại Tây Ninh năm nay.

Đội VTV Bình Điền Long An đã thi đấu Bảng A có 1 trận thua (trước đội Giang Tô (Trung Quốc)) và 2 trận thắng (trước Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương). Đội bóng chủ giải đã ghi được 252 điểm và để thua 234 điểm qua 3 trận đã đấu.

Về thống kê cá nhân, Trần Thị Thanh Thúy đã có 65 điểm cho đội bóng của mình qua các ván đấu trên sân. Trong đó, Thanh Thúy có 56 điểm tấn công ghi điểm, 3 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp và 6 điểm có được từ chắn bóng.

Trên bảng thống kế, đứng thứ 2 sau Trần Thị Thanh Thúy là chủ công Kittika của đội Ninh Bình với 63 điểm còn vị trí thứ 3 là Phạm Quỳnh Hương của đội Binh chủng Thông tin với 51 điểm. Đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận đối với cá nhân Quỳnh Hương bởi cô chỉ mới đang ở tuổi 18 và lần đầu được thi đấu đội hình chính thức Binh chủng Thông tin tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Xếp sau các cầu thủ trên lần lượt là Nakano (Gunma Green Wings, Nhật Bản), Vi Thị Như Quỳnh (Hà Nội), Zhou Yetong (Giang Tô, Trung Quốc), Đinh Thị Thúy (Ninh Bình), Nguyễn Thị Trà My (VTV Bình Điền Long An), Phạm Thị Nguyệt Anh (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Thị Uyên (Ninh Bình), Regla Ortiz (VTV Bình Điền Long An)…

Thanh Thúy (3) và đồng đội đang có phong độ ổn định.

Năm nay, đội VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu vào chung kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đội bóng đã có sự bổ sung mũi tấn công Trần Thị Thanh Thúy đầy hiệu quả để tiến tới hiện thực nhiệm vụ này. Thanh Thúy đã kết thúc thi đấu giải vô địch quốc gia Nhật Bản cho đội Gunma Green Wings trong tháng 4. Sau đó, cô đã kịp về nước tham dự một số trận đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và Cúp Hùng Vương 2026.

Tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đội VTV Bình Điền Long An sẽ đọ sức với đội Hà Nội ở bán kết vào ngày 21-5.

