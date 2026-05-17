Lộ diện nhà vô địch Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 đã chính thức khép lại sau loạt trận chung kết kịch tính diễn ra vào tối 17-5 tại Trung tâm cung ứng phường Tân Sơn Nhất, với ngôi vô địch lần lượt thuộc về đội Đại học Thể dục thể thao TPHCM (khối đại học, cao đẳng) và trường THPT Trường Chinh (khối THPT).

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 thu hút 36 đội tham gia tranh tài, trong đó có 28 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng (chia thành 8 bảng) và 8 đội thuộc khối THPT (chia thành 2 bảng), thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Số lượng đội tham gia đông đảo đã góp phần tạo nên một mùa giải sôi động, giàu tính cạnh tranh.

Tại khối đại học, cao đẳng, trận chung kết là màn so tài đáng chú ý giữa hai đại diện mạnh: Đại học Thể dục thể thao TPHCM và Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM. Với lối chơi gắn kết, phòng thủ chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, các tuyển thủ Đại học Thể dục thể thao TPHCM đã giành chiến thắng thuyết phục, qua đó đăng quang và nhận phần thưởng 30 triệu đồng. Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM cán đích ở vị trí Á quân cùng giải thưởng 15 triệu đồng.

Hạng ba thuộc về Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, trong khi Đại học Công Thương TPHCM xếp thứ tư. Các giải khuyến khích được trao cho Đại học Tài chính – Marketing, trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, Đại học Văn Lang và Đại học Quốc tế Miền Đông.

Trong khi đó, ở khối THPT, Trường THPT Trường Chinh đã thể hiện phong độ ấn tượng với lối chơi mạnh mẽ, nhiệt huyết và phối hợp ăn ý để vượt qua THPT Nguyễn Công Trứ trong trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch. THPT Nguyễn Công Trứ giành vị trí Á quân, hạng ba thuộc về trường THCS – THPT Hồng Hà và trường THPT Hồ Thị Bi.

Ông Dương Văn Hồ Vũ – Trưởng Ban Tổ chức phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Dương Văn Hồ Vũ – Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban Tổ chức, thành công của giải đấu năm nay là minh chứng rõ nét cho sức hút và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng chuyền trong giới học sinh, sinh viên. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Ban tổ chức tiếp tục nâng cao chất lượng giải trong những mùa tiếp theo, hướng đến xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh và chuyên nghiệp hơn.

BTC trao các giải thưởng cá nhân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cá nhân nhằm tôn vinh những vận động viên xuất sắc:

-VĐV xuất sắc toàn diện: Ngô Hoàng Đa (ĐH TDTT TPHCM)

-Chủ công xuất sắc: Nguyễn Hồng Phúc (ĐH Sư phạm TDTT TPHCM)

-Chuyền hai xuất sắc: Nguyễn Thành Lộc (ĐH Sư phạm TDTT TPHCM)

-Phụ công xuất sắc: Vương Thanh Sơn (ĐH TDTT TPHCM)

-Libero xuất sắc: Huỳnh Anh Thi (ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM)

NGUYỄN ANH

