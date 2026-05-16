Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội chủ giải khởi đầu thiếu may mắn

Đội chủ giải VTV Bình Điền Long An đã nhập cuộc trong cuộc đối đầu trước đối chủ Giang Tô (Trung Quốc) với tinh thần cao nhất, tuy nhiên, họ chưa có kết quả tốt như chờ đợi.

HLV Ngọc Hoa tập trung chỉ đạo cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc so tài giữa VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc) là trận đấu muộn nhất tại ngày khai mạc 15-5 của Cúp VTV9-Bình Điền. Với từng bên, Ban huấn luyện của 2 đội đều tập trung cho cầu thủ chơi tốt nhất nhằm giành kết quả chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ 1 đội thành công tại trận đấu.

Nhập cuộc với vị thế chủ nhà, đội VTV Bình Điền Long An đưa ra sân đội hình tốt nhất. Trong đó, mũi chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn là tay đập nhận được nhiều bóng để tấn công ghi điểm. Song hành cùng Thanh Thúy còn có ngoại binh Regla Martínez Ortiz cùng đồng đội Lan Vy.

Thi đấu bằng tinh thần cao nhất, cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã giằng co giành từng điểm trước các tay đập Giang Tô (Trung Quốc) tại ván đấu. Tuy vậy, đội bóng tới từ Trung Quốc vẫn hoàn thiện khả năng dứt điểm vào lúc quyết định để thắng 25/21.

Hàng chắn VTV Bình Điền Long An đã tập trung tìm cơ hội hóa giải các tay đập của Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ván thứ 2, dù HLV Ngọc Hoa có điều chỉnh bằng yêu cầu hàng sau phải bọc lót kỹ cho đồng đội. Dù vậy, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An vẫn để thua 17/25. Tại ván thứ 3, đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam thua 15/25.

Chung cuộc, đội nữ VTV Bình Điền Long An thua 0-3. Tuy nhiên, đây mới là khởi đầu tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 nên các đội bóng vẫn còn cơ hội giành thêm các kết quả khả quan trong những lượt trận tiếp theo. Dù thế, đội VTV Bình Điền Long An vẫn phải tập trung cao đội hướng tới cải thiện thành tích trong từng trận còn lại ở vòng bảng của giải.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)