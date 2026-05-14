5 ngôi sao trong nước đáng chú ý tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Trong 8 đội bóng tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đại diện cho bóng chuyền nữ Việt Nam có 5 đội bóng và từng đội đều có gương mặt được chờ đợi thể hiện phong độ cao nhất tại Tây Ninh.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là tâm điểm theo dõi của người hâm mộ tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ chính thức khai màn ngày 15-5 tại Tây Ninh. Ngay từ lúc này, 8 đội bóng (VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội, Gunma Green Wings, Giang Tô, Suwon) đã chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia tranh tài.

Từng đội bóng nữ của Việt Nam đều có những cầu thủ chủ chốt có mặt ở Tây Ninh. Giới chuyên môn đánh giá, mỗi tay đập sẽ đạt được sự tự tin cao nhất để trình diễn những pha bóng hiệu quả nhất.

Đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An được kỳ vọng sẽ giành kết quả cao nhất ở Tây Ninh lần này. Trong đội hình của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn là người được quan tâm hàng đầu. Cách đây 2 năm, Thanh Thúy đã dự Cúp VTV9-Bình Điền 2024 và gần như ống kính máy quay của giới truyền thông không bỏ sót cô.

Sau 2 năm, Thanh Thúy vẫn giữ phong độ tốt. Cô vừa trở về Việt Nam từ Nhật Bản cũng như đã thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, Cúp Hùng Vương 2026. Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An đánh giá Thanh Thúy không chỉ mạnh mẽ ở chuyên môn mà còn là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Vì vậy, chủ công này vẫn là mũi tấn công được tin tưởng ghi nhiều điểm nhất ở Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Tới với Tây Ninh năm nay, đội á quân Cúp VTV9-Bình Điền 2024 là nữ Ninh Bình đã thay đổi lực lượng đáng kể. Dù vậy, HLV Thái Thanh Tùng vẫn xây dựng được bộ khung nòng cốt để đội bóng thi đấu hiệu quả. Trong đội hình của Ninh Bình, chủ công đội trưởng Nguyễn Thị Uyên là người được đánh giá cao chuyên môn. Tay đập này vừa thể hiện phong độ cao và giành Cúp Hùng Vương 2026 (được thi đấu cho đội Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị Uyên thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền trong màu áo đội bóng mới Ninh Bình.

Đội bóng nữ áo lính Binh chủng Thông tin sẽ sử dụng nhiều gương mặt trẻ trong đội hình tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ưu tiên sức trẻ cũng là mục tiêu mà HLV Phạm Văn Long đề ra. Chính vì vậy, chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương tiếp tục có cơ hội thể hiện bản thân tại giải năm nay. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Hương sẽ được dịp thi đấu ở đội hình chính của Binh chủng Thông tin tại một giải quốc tế chính thức trên sân nhà.

Cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành trong 2 năm qua. Đặc biệt tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và Cúp Hùng vương 2026, Quỳnh Hương đã được Ban huấn luyện thường xuyên đưa ra sân ở vị trí chính thức. Cách đây 2 năm, đội Binh chủng Thông tin có hạng 3 tại Cúp VTV9-Bình Điền 2024. Năm nay, đội bóng chờ đợi có thể cải thiện vị trí và trọng trách ghi điểm của Quỳnh Hương là không nhỏ.

Phụ công Phương Quỳnh của đội Ngân hàng Công Thương.

HLV Lê Văn Dũng và Ban huấn luyện đội Ngân hàng Công Thương không sở hữu những tay đập vượt trội chuyên môn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đội bóng ngành ngân hàng giữ được tinh thần đoàn kết và sự tập trung gắn kết chiến thuật. Phụ công Nguyễn Phương Quỳnh đang là 1 trong những vị trí có phong độ cao của đội Ngân hàng Công Thương. Cô đã chơi tốt tại Cúp Hùng Vương 2026 khi được tăng cường cho đội nữ Hà Nội.

Ban huấn luyện đội Ngân hàng Công Thương tin rằng nếu đạt tinh thần cao nhất, Phương Quỳnh có thể tạo ra đột biến với những quả đập bóng tấn công nhanh ở vị trí phụ công của mình.

Đội nữ Hà Nội là ẩn số tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Trong đội hình nhiều ngôi sao, Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội tin tưởng mỗi cầu thủ đều phải hoàn thành được mục tiêu chuyên môn cho mình.

Vi Thị Như Quỳnh đang đạt phong độ cao thời điểm hiện tại.

Trong đó, chủ công Vi Thị Như Quỳnh tiếp tục là tay đập đủ khả năng tạo ra đột biến ở thời điểm quyết định. Như Quỳnh đang đạt phong độ cao trong màu áo đội nữ Hà Nội. Tại Tây Ninh, cô sẽ có cơ hội ghi điểm khi đang ở tinh thần cao nhất lúc này.

MINH CHIẾN